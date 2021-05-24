Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Türkiye'de gündemin en üst sıralarında yer almaya devam eden 'devlet - mafya ilişkisi' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz' dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki açıklamasında "Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz." ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Türkiye'de gündemin en üst sıralarında yer almaya devam eden 'devlet - mafya ilişkisi' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz' dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki açıklamasında "Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz. Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in yurt dışından sosyal medya hesabında paylaştığı Türk siyasetinden önemli isimleri suçladığı videoları Türkiye'nin en çok konuşulan gündem konusu olmaya devam ediyor.

Peker bugüne kadar Youtube hesabında 7 ayrı video yayınladı. En son yayımladığı 7. ci video 1 günde yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi.

Peker, bu videoların son 2'sinde Binali Yıldırım ve oğullarının uyuşturucu ticaretinde parmağı olduğunu öne sürmüştü.

İddiaları reddeden Binali Yıldırım, oğlunun Venezuela'ya Covid malzemesi götürmek için gittiğini söyledi.