Kılıçdaroğlu: Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, 'Vatan toprağı için ölünür, İdlib vatan toprağı mı?' dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ana gündemini, Suriye'nin İdlib kentindeki gelişmeler oluşturdu.

Milliyet'ten Şevket Yaman'ın haberine göre, MYK üyelerinden Ünal Çeviköz İdlib konusunda sunum yaptı.

Toplantıda, CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sınıra gitmek isteyen sığınmacılar için ücretsiz otobüs kaldıracağı yönündeki açıklamasının da eleştirildiği ancak Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir yorum yapmadığı öğrenildi.

Toplantıda, İdlib konusu ele alınırken Erdoğan’ın, “Atatürk Çanakkale’de ne diyordu? ‘Ben sizlere ölmeyi emrediyorum’ diyordu. Biz bu şehitleri Bedir’de, Uhud’da, Huneyn’de, Hendek’te, Selçuklu’da, Osmanlı’da, Cumhuriyet döneminde, Çanakkale’de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal ama sen şehadeti bilmezsin” açıklamaları da değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu konuda, “Atatürk o emri verirken vatan toprağındaydı. Ordusunun başındaydı ve ülkesini savunuyordu. Vatan toprağı için ölünür. Sen kimi savunuyorsun? İdlib vatan toprağı mı?” dediği öğrenildi.

Bu sırada Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın, “İktidar ÖSO ile Kuvayı Milliye’yi de bir tutuyordu” ifadesini kullanması üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Şimdi de Çanakkale ile İdlib’i bir tutuyorlar” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile yapacağı görüşmeyi değerlendirirken ise, “34 şehidimiz var kalkıp Putin’in ayağına gidiyor. Neden Putin gelmiyor da sen gidiyorsun?” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.