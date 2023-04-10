Kılıçdaroğlu: Vatandaşın asıl gündemi bu; 'O' kalırsa kilosu olacak 100 lira, şu an bile buncağızın kilosu 30 lira

"Vatandaşın asıl gündemi bu" diyerek eline aldığı soğanı gösteren Kılıçaroğlu, Erdoğan'ın 'kalması' durumunda, kuru soğanın kilosunun 100 lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..." dedi.

CHP lideri, sosyal medya hesabından yüklediği videolarla seçmene seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videosunun ana temasını bu kez, son dönemde adet fiyatı 7 liraya kadar çıkan soğan oluşturdu.

Kılıçdaroğlu, "Soğan" başlığıyla yüklediği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Diyecekleri başkaca hiçbir şeyleri kalmadı"

"Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her anlamda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar. Bundan dolayı da korkunç bir iftira, yalan, dolan propogandasına başladılar.

Gerçekleri örtpas etmek için PKK iftiraları, seccade üzerinden din istismarı, marteniçkayı urgana benzetmeleri gibi türlü türlü tuhaf yapay gündemlerle sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında aklınızla ediyorlar. Kendi vatandaşlarına emin olun saygı duymuyorlar. Çünkü diyecekleri başkaca hiçbir şeyleri kalmadı.

"Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana..."

Bakınız asıl gündemimiz bu. Sevgili yurttaşlarım, vatandaşın asıl gündemi bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar! Yiğidi muhtaç ettiler kuru soğana...

"Ben yoluma dürüst ve samimi insan gibi insanlarla devam edeceğim"

Bu arada, ne söyleyeyim; her türlü terörün Allah bin belasını versin. Dinimizin arkasına saklanıp da her türlü alaveraya-dalaveraya bulaşanların da Allah bin belasını versin. Ben yoluma dürüst ve samimi, ister dindar, ister inançsız, ister Türk, ister Kürt, ister Sünni, ister Alevi olsun, insan gibi insanlarla yoluma devam edeceğim. Benim tek kriterim budur.