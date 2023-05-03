Kılıçdaroğlu ve Babacan mutfaktan seslendi: Şampiyonlar Ligi hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun misafiri oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Ülke Zeynep Babacan ile çay içip börek yerken çekilen bir fotoğraf karesini paylaşarak “Babacan çifti bu akşam misafirimizdi. Kemal Bey, Ali Bey’i de mutfağa girmeye ikna etti. Ne konuştuklarını bilmiyoruz, vallahi biz de meraktayız” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan da sosyal medya hesabından saat 23.15’te “Arkadaşlar bu gece çok da erken uyumayın, olur mu? Kemal Kılıçdaroğlu ile size bir sürprizimiz var :)” paylaşımı yaptı.

“ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIR”

Art arda paylaşımlar sonrası merakla beklenen açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, saat 00.00’da Twitter’dan ‘Şampiyonlar Ligi hazır’ notuyla Ali Babacan ile evinin mutfağında çekilen videoyu paylaştı. Türkiye ekonomisinin ele alındığı videoda ilk söze Kılıçdaroğlu başladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

* “Bugün mutfağımızda önemli bir konuğum var. Eşlerimiz salonda, biz de buraya sığındık. 15 Mayıs itibariyle birlikte çok önemli çalışmalara imza atacağımız Ali Bey ile çayımızı içiyoruz. Bari fırsat bu fırsat size de seslenelim dedik. Sayın Ali Babacan yıllarca ekonomi yönetiminin başında yer almış, ekonomide akılcı bir politika benimsemiş, işinin ehli bir siyasetçi. Dünyanın güvendiği bir insan. Millet İttifakı olarak birlikte devletin ekonomi kurumlarını dünya ölçeğinde güvenilir hale getireceğiz. Mesleki liyakat, kurumlara geri dönecek. Finans çevrelerine gerçekçi bir biçimde güven vereceğiz.

“BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNU DA GÖRECEKSİNİZ”

* Bütçe disiplinini sağlarken vergide adaleti de sağlayacağız. Planlı ve temiz yatırımlarla her alanda üretim hamleleriyle yenilikçi teknolojilerle ülkemizi dünyayla rekabet eden bir ülke haline getireceğiz. Hatırlayın önce ferah sonra da refah dedik. Türkiye’ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı hazırlayacak ekipler hazır. Dünyada çok saygı gören yurt içinde ve yurt dışında çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var bu ekipte. Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz.

“YÜZLERCE MİLYAR DOLARLIK TEMİZ YATIRIM SÖZLERİ ALDIM”

* Ne yapacağımızı biliyoruz. Görevi devralır almaz önce halkımıza nefes aldıracak güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. İç ve dış kaynakları harekete geçirerek ekonomimize nefes aldıracağız. Bunun için birçok ülkeye gittim. Bu ekibi söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Temiz sermaye gideceği ülkede kadro ve liyakat görmek istiyor. Bu yüzden bilim, teknoloji ve yatırım merkezlerini ziyaret ettim. Dünyanın en büyük yatırım fonlarıyla çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar dolarlık temiz yatırım sözleri aldım. Bu söz sadece Bay Kemal’e verilmedi ki. Her şey bir ekip işi.”

* Ancak sadece bununla yetinmeyeceğiz. Kalıcı refahı da Türkiye’ye getireceğiz. Biliyorsunuz, projelerimizi size tahtamın önünden açıklıyorum. Türkiye’de çağın sanayi devriminin altyapısını kuracağız. Dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji konuşacağız. Evet, bunu başaracağız ve yapacağız. Bu ekiple yapacağız. Emin olun başaracağız.”

“EKONOMİDE EN ÖNEMLİ KAVRAM: GÜVEN”

Ali Babacan ise şöyle konuştu:

* “Sayın Kılıçdaroğlu bizim ortak cumhurbaşkanı adayımız. Kendisi dürüstlüğüyle ve devlet tecrübesiyle bütün milletin gönlünde, kalbinde yer almış bir insan. İnşallah hep birlikte bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara, çok çalışarak taşıyacağız. Tabi ekonomi deyince en önemli kavram güven. Güven olmayınca asla ekonomide başarılı olmak mümkün değil. Güvenin olup olmadığını da en önemli Hazine’nin faiz ödemeleriyle ölçeriz. Bir ülkenin Hazinesi çok büyük faiz ödüyorsa o ülkede artık güven ortamı sarsılmıştır, daha az faiz ödüyorsa o ülkede güven ortamı oluşmaktadır.

“HÜKÜMET 765 MİLYARLIK FAİZ ÖDEMEYİ PLANLIYOR”

* Geçtiğimiz yıl baktığımızda 311 milyar liralık bir faiz ödemesi oldu Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin. Bu yılki bütçe için planlanan rakam da tam 565 milyar. Üzerine bir de 200 milyarlık kur farkını eklediğinizde neredeyse bu yıl için 765 milyarlık faiz ödemeyi planlıyor şu andaki hükümet. Bu para tam 1 milyon tane konutu yapıp bedava vatandaşlarımıza vermeye yetecek bir para. Ekonomi deyince önce insan diye başlamak lazım. Ekonominin en önemli amacı insan onuruna yaraşır bir hayat sağlamaktır vatandaşlara. Bunun da temelinde adalet var, ehliyetli, liyakatli kadrolarla çalışmak ve istişare kültürü var.”