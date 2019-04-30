Kılıçdaroğlu: YSK’nın bir an önce bu süreci sonuçlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu’nu İBB başkanı ilan etmesini bekliyoruz

YSK’nın bir an önce bu süreci sonuçlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu’nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etmesini bekliyoruz. Başka hiçbir seçenek yok” dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“10 maddelik bir temel ilkeler metni belirledik. Belediye başkanlarımızdan verdikleri vaatleri tutmalarını istedik.”

“Bu seçimler eşit koşullarda olmadı. Bütün medya onların emrindeydi. Ama biz şunu söyledik: Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin ferasetine güveniyoruz. Halkı kandırmadık. Yapabileceklerimizi söyledik ve halkın desteğini aldık. Demokrasiden yana tavır alan vatandaşlarımız seçimini yaptı.”

“Bir arkadaşımız mazbatayı aldı ama YSK hala kararını vermedi. Niçin? Hukukun üstünlüğünü savunduk. YSK’da görev yapan yargıçlar Yargıtay ve Danıştay’dan gidiyor. Bunlar her ortamda hukukun üstünlüğünü savunmak zorundalar. Siyasal baskılara göğüs germek, prim vermemek zorundalar. YSK’nın bir an önce bu süreci sonuçlandırmasını ve Ekrem İmamoğlu’nu İBB başkanı ilan etmesini bekliyoruz. Başka hiçbir seçenek yok.”

“YSK yasalara ve daha önce aldığı kararlara uymak zorunda. Biz de bunu bekliyoruz. Seçimde kaybedenlerin devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı baskılara prim vermemeli. YSK iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasi karşıtı kumpasını bozmak zorunda. Ki Türkiye gerçek gündemine dönsün.”