Kılıçdaroğlu: Yüzde 60 oyla seçileceğim, bu iş ikinci tura kalmaz

Kılıçdaroğlu, ilk olarak görevden alacağı isimleri açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter'' dedi.

Sözcü’ye konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın TBMM'de de çoğunluğu elde edeceğini söyledi ve 15 Mayıs sabahından itibaren bürokraside düzenlemeler yapılacağını belirtti:

Rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Rüşvetçiden Büyükelçi olmaz. Büyükelçi, iktidar propagandası da yapamaz.

Kılıçdaroğlu, ilk olarak görevden alınacak isimler arasında Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu işaret etti.

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Sözcü