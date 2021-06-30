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Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı: Projeye destek finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak

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Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı: Projeye destek finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'dan 5 dilde Kanal İstanbul uyarısı: Projeye destek finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkçe de dahil 5 dilde Kanal İstanbul ile ilgili uyarılarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki "Deutsche Bank’a tehdit sallıyorlar,"  açıklamasına yanıt veren"Kılıçdaroğlu, Türkçe paylaştığı mesajında, Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman  @DeutscheBank ’a da söyleyeyim…"  ifadesini kullandı.

İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça paylaştığı mesajlarında ise şu düşünceleri kaydetti:

"Ülkemin çıkarlarına ve dünya iklim politikasına hizmet etmeyecek olan Kanal İstanbul'a finansal destek sağlayacak kuruma hazineden geri ödeme yapılmayacak. Projenin doğamızda yaratacağı herhangi bir yıkım söz konusu olduğunda ise, tazminat hakkımıza başvuracağız."

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