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Kılıçdaroğlu:Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!

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Kılıçdaroğlu:Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!
Kılıçdaroğlu:Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!

İŞTE AÇIKLAMA;

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!

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