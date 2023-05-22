Kılıçdaroğlu:Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli!

İŞTE AÇIKLAMA;

Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!