Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Süleyman Soylu, tazminat ödeyecek

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak sarf ettiği, “edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak” sözleri gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödemeye hükmetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 Aralık 2017’de A Haber’de katıldığı programda, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Man Adası açıklamaları nedeniyle hakaret etmişti. “…Man Adası’nda veya herhangi bir adada parasının olduğunu Cumhurbaşkanımızın ve yakınlarının olduğunu ispat etmezse şerefsizdir ve alçaktır…” diyen Soylu, ayrıca şunları söylemişti:

“Şimdi buradan Kılıçdaroğlu hiçbir yere kaçamaz, çok açık şekilde altını çizerek söylüyorum o Man adasında veya herhangi bir adada veya herhangi bir yurtdışında cumhurbaşkanının veya yakınlarının paralarının olduğunu ispat etmezse biz onun boğazına ne takacağız o görecek, hangi çıngırakları takacağız, öyle yok…”

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, “edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak” sözleriyle açıkça hakaret ettiği gerekçesiyle Soylu aleyhinde 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, Süleyman Soylu’nun Kılıçdaroğlu’nun kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP liderine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Avukat Celak Çelik, şunları kaydetti:

“Geçmişte Tayyip Erdoğan’a, “paçalarından yolsuzluk akıyor...” şeklinde sözler söylemiş olmasından ötürü kendini affettirmek ve yaranmak güdüsü ile hareket ettiği bilinen ve vekil edene yönelik sözleri ile adeta kendisini tarif eden Süleyman Soylu’dan hesap soracağımızı söylemiştik! Haklı çıktık.. Hukuk savaşını kazanacağız” dedi.

Öte yandan daha önce Bakan Soylu'nun 11 Aralık 2017'de katılığı bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak şunları söylemişti:

"İspat etmezse şerefsiz ve alçaktır… FETÖ'cülere beraber işbirliğinin bedelini ödeyecektir… Bir çirkefle karşı karşıyayız… Cumhurbaşkanının veya yakınlarının paralarının olduğunu ispat etmezse, biz onun boğazına ne takacağız o görecek, hangi çıngırakları takacağız… Bir düzenbaz söz konusudur… Bu adam edepsiz siyaset yapıyor…Türkiye böyle bir sahtekar görmemiştir…"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Soylu'nun, Man Adası belgeleriyle ilgili iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği sözlerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti.