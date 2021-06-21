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Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası: “Sanıklar gözümüzün içine bakamıyor”

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Özel, “Biz salonda sanıkların gözünün içine bakıyoruz. Onlar bizim gözümüzün içine bakamıyorlar. Büyük bir utanç var ellerinde, alınlarında. Hem bu içeridekilerden hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız” dedi.
Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası: “Sanıklar gözümüzün içine bakamıyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi davasına bugün Çubuk’ta devam ediliyor.

Çubuk Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sürerken, adliye önünde CHP yöneticileri basın açıklaması yaptı.

Dava sürecini değerlendiren CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

“Siyasi tarihimizin kara bir lekesi olan Çubuk linç girişimi davasının duruşmasındayız. Bu dava yargı bağımsız olmadığı için Çubuk’ta asliye ceza mahkemesinde görülüyor. Bu davanın Ankara Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerekir. Organize, planlı taammüden öldürmeye teşebbüs eylemiyle karşılaştık. Bu aslında demokrasiye yönelik ağır bir saldırıydı.

Bu saldırıyı organize edenler dışarıdan Çubuk’a getirilmişti. Burada bazı sanıklar yargılanıyor ama gerçek sanıklar, arka plandakiler adaletin karşısına çıkarılamıyor. Tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Bu iktidar değişmediği sürece adalet hiçbir yerde tecelli etmeyecek. Soma’da, Çorlu tren katliamı davasında Çorlu’da da Ankara Gar Katliamı davasında da Berkin Elvan’da da adalet tecelli etmeyecek. Bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz. Bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız.”

“HESAP SORACAĞIZ”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de şu açıklamayı yaptı:

“Biz salonda sanıkların gözünün içine bakıyoruz. Onlar bizim gözümüzün içine bakamıyorlar. Büyük bir utanç var ellerinde, alınlarında. Bugüne kadar bazı siyasiler tarafından şımartılan ‘mert insan, sert insan’ denilenlerin hakim karşısında savunmalarını gördük. Bütün Türkiye dışarıdan toplanmış, Çubuk’un da adını karalayan bu linç girişimindeki faillerin gerçek yüzlerini gördü.

Orada toplanan taşların, önceden istiflenmiş sopaların sahibi ortada yok. Hepsi ‘ben yapmadım ben görmedim’ diyor. Hepsi ‘biri beni arkadan ittirdi’ diyor ama o arkadan ittiren ortada yok. Biz o arkadan ittireni biliyoruz. O şeytanlaştıran, kutuplaştıran, hedef gösteren, kendi siyaseti için kendisinden başka herkesi terörist gibi gösteren kirli siyasettir. Biz azmettiriciyi biliyoruz. O azmettirici siyaseten tükenmişliğin önüne geçebilmek için her türlü yalana, iftirayı kendi siyasetini güçlendirebilmek için kullanmaktadır.”

“FİTİL FİTİL GETİRECEĞİZ”

“Kemal Kılıçdaroğlu Artvin Şavşat’ta PKK’nın 1 askeri şehit ettiği saldırıdan kurtulmuş kişidir, PKK’nın hedefidir. Adalet Yürüyüşü’nde öldürülmesi için IŞİD’in minibüs aldığı, içine bombaları koyduğu, saldırıya giderken yakalandığını İçişleri Bakanlığı açıklamasından öğrendiğimiz IŞİD’in hedefindeki kişidir. Her şehit cenazesinde vardır.

Buradaki gözü dönmüşleri azmettirenlerden tarih önünde hesap soracağız. Bu mahkemenin gecikmesine kimse sevinmesin geciktikçe daha özgür bir Türkiye’ye yaklaşıyoruz. Oyalandıkça yargının bağımsız olduğu başka bir süreç geliyor. Hem bu içeridekilerden hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız.”

NE OLMUŞTU?

22 Nisan 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın cenazesine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu’na Osman Sarıgün adlı bir şahıs tarafından yumruk atıldı.

Saldırı, “PKK dışarı" sloganının atılmasıyla başlarken, olay yerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu’nun sığındığı ev için "Yakın bu evi!" diye bağırıldı. Hulusi Akar ise saldırıyı gerçekleştirenleri, “Çubuklu kardeşlerim mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle burayı boşaltıyoruz. Arkadaşlarım bize güvenin, bize inanın hep beraber burayı boşaltıyoruz ve Yener'in evine gidiyoruz” ifadeleriyle yatıştırmaya çalıştı.

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