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Kılıçdaroğlu'na linç girişimine ilişkin yeni görüntüler: Kadın, büyük bir taşı makam aracına atıyor! (Video)

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Kılıçdaroğlu'na linç girişimine ilişkin yeni görüntüler: Kadın, büyük bir taşı makam aracına atıyor!
Kılıçdaroğlu'na linç girişimine ilişkin yeni görüntüler: Kadın, büyük bir taşı makam aracına atıyor! (Video)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde bir linç girişimine uğradı. Güvenlik ekiplerince çevredeki güvenli bir yere götürülen Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ev saldırganlar tarafından taşlandı.

Ankara Valiliği'nin "üzücü bir protesto" olarak nitelediği linç girişiminin ardından güvenlik önlemleri artırıldı, bölgeye takviye güvenlik ekibi gönderildi. Olaya ilişkin olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kadın yerden aldığı büyük bir taşı makam araçlarına atıyor.

 

 

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