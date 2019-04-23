Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturması: Dokuz kişiden sekizi serbest

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında bulunan bir bölgesinde PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın dün Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı.
Çubuk başsavcılığının soruşturması kapsamında şimdiye kadar toplamda dokuz kişi gözaltına alındı.
İlk aşamada jandarmadaki işlemleri bitip adliyeye sevk edilen dokuz kişiden sekizi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan 60 yaşındaki Osman Sarıgün için ise ek gözaltı süresi alındı. Sarıgün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını söyledi. Adamın terörle bağlantısı tespit edilemedi.
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