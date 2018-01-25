Kılıçdaroğlu'na üçüncü rakip

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı öğrenildi

CHP Genel Başkanlığı'na Yalova milletvekili Muharrem İnce ve eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın ardından yeni bir aday daha çıktı.

Hürriyet'in aktardığına göre Eminağaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olacağını 29 ocak tarihinde Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısında duyuracak.

EMİNAĞAOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Artvin'de doğmuş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Yurdun birçok yerinde ve Yargıtay'da yargıçlık ve Cumhuriyet savcılığı görevi yapmıştır. Halen Ankara'da avukatlık yapmaktadır.

Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) kuruluşunu gerçekleştiren kadro içinde yer almış, kurucu başkanlığı ile iki dönem başkanlığını yapmış, Uluslararası Yargıçlar Birliğinde yapılan oylamada YARSAV'ın Türkiye adına bu kuruluşa üye olabilmesini sağlamıştır.

Türkiye'de yargı bağımsızlığının sağlanması için, yargıç ve savcıların ilk kez sendikal örgütlenme çalışmalarını sonuçlandıran kadro içinde yer alarak kısa adı YARGI-SEN olan Yargıçlar ve Savcılar Sendikası'nın kurucu başkanlığını ve bir dönem başkanlığını yapmış, bu sendikanın kapatılması sonrası Yargıçlar Sendikası'nı kuran kadro içinde yer alarak, bu sendikanın kurucu başkanlığını ve başkanlığını yürütmüştür.

7 Haziran seçimlerinde CHP'den milletvekili aday adayı olmuştur. Milletvekili aday adaylığı nedeniyle yargıçlık görevi ve Yargıçlar Sendikası başkanlığından ayrılmıştır.

Kendi ilinde önseçim yapılmaması kararı alınması ve diğer yöntemlerle de aday gösterilmemesi nedeniyle milletvekili adayı olamamış, seçimler nedeniyle ayrıldığı için yargıçlık mesleğine geri dönememiştir. Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.