Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırganın kimliği belli oldu

Ankara'da katıldığı bir şehit cenazesinde linç girişimine uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlardan birinin kimliği tespit edildi. Saldırganın Akkuzulu köyünden Osman Sarıgül olduğu belirlendi.
Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor.
Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 saldırganın kimliği belirlendi.
Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgül olduğu tespit edildi.
Çubuk Kaymakamı'nın köyde şüphelilerin yakalanması çalışmalarını yürüttüğü belirtilirken, saldırgan Sarıgül'ün kaçtığı dile getirildi.
Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırıyor.
Ankara Valiliği şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmamasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.
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