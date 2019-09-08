Kılıçdaroğlu’na yumurta atan adam: İşsizdim, psikolojim bozuktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurta atan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ziyaretindeki konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu’na dün dört yumurta atılmıştı. Yumurta CHP liderine isabet etmezken, saldırgan gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan iki çocuk babası İ.Ö., polisteki ifadesinde işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, saldırıyı da bu nedenle yaptığını söyledi.

İ.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.