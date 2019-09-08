  • BIST 98.987
  • Altın 276,648
  • Dolar 5,7143
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Kılıçdaroğlu’na yumurta atan adam: İşsizdim, psikolojim bozuktu

»
Kılıçdaroğlu’na yumurta atan adam adliyede: İşsizdim, psikolojim bozuktu
Kılıçdaroğlu’na yumurta atan adam: İşsizdim, psikolojim bozuktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurta atan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi ziyaretindeki konuşmasına ara veren Kılıçdaroğlu’na dün dört yumurta atılmıştı. Yumurta CHP liderine isabet etmezken, saldırgan gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan iki çocuk babası İ.Ö., polisteki ifadesinde işsiz olduğu için psikolojisinin bozulduğunu, saldırıyı da bu nedenle yaptığını söyledi.

İ.Ö., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması08 Eylül 2019 Pazar 15:25
  • Davutoğlu’yla birlikte AKP’den ihraç edilmek üzere olan Ayhan Sefer Üstün: Evlat ve damat uğruna bu dava heba edildi08 Eylül 2019 Pazar 13:48
  • İBB Genel Sekreteri Erkut: Verilerle kayıtlar arasında uyumsuzluk, binden fazla aracın nerede kullanıldığı konusunda sorular var08 Eylül 2019 Pazar 13:35
  • İSKİ’ye ait bir araç 1 kilometre yol yaptı, 42 bin 794 litre motorin tüketti!08 Eylül 2019 Pazar 12:05
  • Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde07 Eylül 2019 Cumartesi 21:54
  • "Yeni nesil haber sitesi" Nayn: AK Parti sosyalist bakış açısını kaybetti07 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
  • İmamoğlu'ndan Soylu tepkisi: "Sinek vızıltısı"07 Eylül 2019 Cumartesi 12:15
  • Gazeteci Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı07 Eylül 2019 Cumartesi 01:30
  • #Susamam: "Sözümüzü sakındığımızda suçlu hissediyoruz"06 Eylül 2019 Cuma 20:39
  • Ezhel'in Olay şarkısı hakkında flaş karar!06 Eylül 2019 Cuma 20:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti