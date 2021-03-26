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Kılıçdaroğlu'ndan "128 milyar dolar" sorusu: Milletin hazinesindeyse göstersinler

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan "128 milyar dolar" sorusu: Milletin hazinesindeyse göstersinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. "450 milyon doları kim aldı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları da defalarca sordum hâlâ soruyorum. Tık yok. Bay Kemal sana aklı başında bir insanın sorduğu soruyu soruyorum. 128 milyar doları, 450 milyon doları kim aldı? Milletin hazinesindeyse 128 milyar dolar, göstersinler. Ama yok efendim. Eksi , eksi. Merkez Bankası'nın kasası bu. Herkes biliyor bunu. Ben de soruyorum kime verdin bu milyar doları, kim aldı? Bir şey açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır" dedi.

Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararının yok hükmünde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bunlar kadına şiddeti savunuyorlar. Belli çevrelerden nasıl oy alabilirim hesabıyla yapılmış bir harekettir bu. Sen ne yaparsan yap, senin yolun göründü" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin, "Kılıçdaroğlu HDP’ye dokundurmaz” şeklindeki yorumunu sormasına karşın, "Niye dokundurayım? Muhalefet partisi. İyi Parti’ye neden dokundurayım muhalefet partisi. Saadet Partisi’ne neden dokundurayım? Hiç kimsenin şüphesi olmasın yanlış bir şey olursa eleştiririz. Muhalefet partisi. Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın. Demokrasiden de haberi yok bunların. HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Meclis genel kurulunda gerekli eleştirileri yeri geldiğinde yaparım" diye yanıt verdi.

"Onlar istiyor ki bizim aramız bozulsun, ittifakımız bozulsun" diyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında da, "HDP, ittifakta yok. Biz dört partiyiz. Biz sadece HDP değil diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz. Zorla partiyi kapatmak istiyorsunuz niye? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye. Bahçeli teslim almış onları" sözlerini kaydetti.

Öte yandan CHP lideri, Türkiye'nin 2023'den önce seçime gitmesi gerektiğini belirterek, "Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler. Seçim sonbaharda olabilir" dedi.

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