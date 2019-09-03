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Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerle ilgili olarak "Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz, iyi yönetemedik. Sorun vardı. Yoksa İstanbul'dan çok daha kolay, çok daha büyük bir farkla alabilirdik" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de yayınlanan 'Teke Tek' programına katıldı. Burada gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart ve 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin gelecek seçimlerin habercisi olduğu görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, devamla "Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz, iyi yönetemedik. Sorun vardı" dedi. Bu noktada Altaylı araya girdi ve "Örgütlenme eksikliği mi?" diye sordu. Kılıçdaroğlu, buna "Sorun vardı. İstanbul'dan çok daha kolay, çok daha büyük bir farkla alabilirdik" yanıtını verdi.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, uzun yıllar Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Bozbey'i aday göstermişti.

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