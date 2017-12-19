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Kılıçdaroğlu'ndan cenazede çekilen fotoğrafa ilişkin açıklama

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Kılıçdaroğlu'ndan cenazede çekilen fotoğrafa ilişkin açıklama
"Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey"

Evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aynı karede yer aldığı fotoğrafa ilişkin, "Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey" dedi.

"Erken seçim için şartlar olgunlaştı mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız" yanıtını verdi.

NTV'den Ahmet Arpad'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor"

Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey.

"Erken seçim için şartlar olgunlaştı mı?"

Erken seçim için şartlar olgunlaş mı? Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız.

Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Eğer siz 15 yılda bir grup çevreye 620 milyar lira faiz ödüyorsanız sadece yurtdışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız o ülkenin beli doğrulamaz. Bu geliri çiftçi almıyor emekli memur sanayici almıyor kim alıyor bu parayı?'"

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