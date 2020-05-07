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Kılıçdaroğlu'ndan dolar/TL rekoruna yorum: Şimdi başlayacak CeHaPe diye

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Dolar kurunun tarihi zirveyi aşarak 7.24 TL'ye yükselmesini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Londra'yı mı, bizi bir avuç tefeciye mahkum eden yönetimi mi sorumlu tutacağız?" diye sordu
Kılıçdaroğlu'ndan dolar/TL rekoruna yorum: Şimdi başlayacak CeHaPe diye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolar kurunun tarihi zirvesini aşarak 7.24 TL'yi geçmesini yorumladı; "Londra'daki bir avuç tefeciyi Türk lirasına operasyon yapacak hale kim getirdi? Şimdi diyecekler Ce Ha Pe diye. Türk lirası neden bu hale geldi? Türkiye'nin gerçeğini tüm dünya biliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerini tüm taraflar biliyor, Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını herkes biliyor. Devalüasyon yaşıyoruz aslında. Londra'yı mı, bizi bir avuç tefeciye mahkum eden yönetimi mi sorumlu tutacağız?"

Karar TV'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizim bankalarımızda vatandaşların mevduatının yüzde 53.9'u dolar bazında" diyerek şöyle devam etti:

Vatandaş kendi geleceğini dolara yatırmış vaziyette. Vatandaş neden dolara yatırır da Türk lirasından kaçar? Türk lirasına güveni sağlayacak mekanizma ekonomidir. Ekonomi üretiyorsa, istihdam yaratıyorsa, ihracatınızı arttırabiliyorsanız Türk lirasına güven artar. Türk lirasına karşı operasyon yapılıyor deniliyor. Londra'da oturanlar neden dolara, euro'ya operasyon yapmıyorlar da neden Türk lirasına yapıyorlar?

Bütün Cumhuriyet hükümetlerinin harcadığı para 713 milyar dolar. AKP'nin 17 yılda kullandığı para 2 trilyon ise 346 milyar dolar. Yaklaşık 3 buçuk katı. Parayı üretime yönlendirmezseniz Türkiye'yi güçlü kılamazsınız.

DOLARDA REKOR

Yükseliş eğilimine devam eden dolar/TL, bu sabah tüm zamanların rekorunu yeniledi. Kur, 7.25 seviyesini test etti.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı. Kur, 7.25 seviyesine kadar çıkarak rekor kırdı. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7,24 ile görülmüştü. 7.25 seviyenin test edilmesinin ardından kur, 7.23 seviyelerinde işlem görüyor.

OPERASYON İDDİASI

Anadolu Ajansı, Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, Türk Lirası'na değer kaybettirmek için manipülatif ataklar yaptığını iddia etmişti. Anadolu Ajansı haberinde, isim vermeden bankacılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin nedeni olarak 'Londra merkezli bazı finansal kuruluşları' gösterdi. AA'nın abonelerine geçtiği haberde, "Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar." ifadeleri yer aldı.

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