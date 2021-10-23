  • BIST 1.479,930
  • Altın 553,18
  • Dolar 9.5897
  • Euro 11.1482
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 büyükelçi yanıtı: Bu hareketlerinin sebebi mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası

»
Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan 10 ülkenin büyükelçileri için "Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmeleri" talimatını verdiğini söyledi
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 büyükelçi yanıtı: Bu hareketlerinin sebebi mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapan '10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmeleri' talimatını vermesinin "mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabası olduğunu" söyledi. 

CHP lideri Kılıçdaoğlu, '"Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim" açıklaması yapan Erdoğan'a tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın hızla uçuruma sürüklediğini söylerken, Erdoğan'a "Dönüp bir halkın sofrasına bak" çağrısında bulundu. 

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen Şahıs, bu sefer de '10 büyükelçinin 'istenmeyen adam' ilan edilmesi emrini' vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçe

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa’da ev fiyatı en çok Türkiye’de arttı23 Ekim 2021 Cumartesi 11:15
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz ve faiz sınavı: Allah için sizleri seviyorum23 Ekim 2021 Cumartesi 10:32
  • Türkiye'de AKM’ye girmek isteyen önce Saray’da PCR testinden geçirilecek23 Ekim 2021 Cumartesi 10:16
  • Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti…23 Ekim 2021 Cumartesi 09:43
  • Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:19
  • Ahmet Takan: Erdoğan, Soros’la masaya oturmadan otel odasında gizlice buluştu23 Ekim 2021 Cumartesi 09:04
  • Reza Zarrab, 'Aaron Goldsmith' olarak ortaya çıktı22 Ekim 2021 Cuma 18:55
  • Soylu'dan 10 büyükelçiye: Edepsizsiniz22 Ekim 2021 Cuma 15:01
  • Foreign Policy’den dikkat çeken Türkiye yorumu22 Ekim 2021 Cuma 12:29
  • Kılıçdaroğlu: En büyük Sorosçu Erdoğan’dır22 Ekim 2021 Cuma 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti