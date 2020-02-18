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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 5 kuruşluk karşı dava açtı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında kendisine 500 bin TL'lik dava açan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 5 kuruşluk karşı dava açtı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında “FETÖ’nün siyasi ayağı Tayyip Erdoğan’dır” diyen Kılıçdaroğlu aleyhinde 500 bin TL manevi tazminat davası açmış ve Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçlamıştı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, bugün karşı hamle yaptı. Erdoğan’ın dava açtığı Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Kılıçdaroğlu adına karşı dava dilekçesi veren Celal Çelik, Erdoğan’ndan 5 kuruşluk manevi tazminat istedi.

Dilekçede, ortaya konulan olguların doğruluğu dayanılan kanıtların toplanması ve İlker Başbuğ, Işık Koşaner, Abdüllatif Şener, Kadir Özbek, Ali Suat Ertosun, İlhan Cihaner, Celal Ülgen’in tanık olarak dinlenmesi istendi.

Bu kapsamda mahkemeden Erdoğan’ın FETÖ ile bağına ilişkin delil toplanması amacıyla 38 talepte bulunuldu. Talepler arasında, “Kamuoyuna ilk haliyle sayısı açıklanan toplamda 215 bin 92 kişilik ByLock listesinin eksiksiz olarak MİT’ten ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından ve Emniyet’ten getirtilmesini talep ediyoruz” ifadesi de yer aldı.

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