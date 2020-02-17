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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ dava; İlker Başbuğ ve eski AKP kurucusu tanık olarak gösterildi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasında kendisine 500 bin liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘beş kuruşluk’ karşı dava açtı.
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘5 kuruşluk’ dava; İlker Başbuğ ve eski AKP kurucusu tanık olarak gösterildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmasında kendisine 500 bin liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘beş kuruşluk’ karşı dava açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dava dilekçesini Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sundu. Dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır” açıklamasına ilişkin ispat hakkının da kullanılacağı vurgulandı. Kılıçdaroğlu, iddiaları konusunda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Işık Koşaner, eski AKP kurucusu ve CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener gibi isimler anık olarak gösterildi.

Ne olmuştu? 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında 20 madde ile 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nı açıkladı. Kılıçdaroğlu, "FETÖ'nün siyasi ayağı Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'FETÖ'nün siyasi ayağı'nın Kılıçdaroğlu ve ekibinin olduğunu savundu. 

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