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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 5 kuruşluk tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine söylediği "Cahil, izansız, vicdansız, zek^yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk" gibi ifadelerine ilişkin 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Açılan davaya ilişkin halktv.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Son bir hafta içerisinde Sayın Erdoğan'ın iki farklı konuşması oldu. İkisinde de sayın Genel Başkanımıza yönelik çok ciddi hakaretler yapıldı. Genel Başkanımız her zaman için, mümkün olduğunca siyasilerin eleştiriye katlanma yükümlülüğünün altında olduğunu düşünüyor ancak sürekli olarak iftira atmaları, yalan söylemeleri, Genel Başkanı bir anlamda hakaret eden kişi olarak tanımlamaya çalışmaları ve bunla ilgili algı yaratmaya çalışmalarının ardından Genel Başkan tarafından talimat verildi. Dilekçeyi bugün sabah itibariyle Ankara Asli Hukuk Mahkemelerine verdik. Dolayısıyla 5 kuruşluk, iki tane dava açıldı." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun dava talimatını, "Adamına, kişiliğine, ederine göre tazminat olmalı, benim için Erdoğan'ın değeri 5 paradır, o nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem 'para' birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt" ifadesi ile verdiği belirtildi.

Çelik son olarak, "Sayın Erdoğan'ın kişiliğini göz ederek 5 kuruşluk dava açtık. Sayın Erdoğan'ın daha önce ifade etmiş olduğu sözleri de sunacağız, kişiliğini ifade etmek açısından. Dolayısıyla bir hukuksal mücadeleye girmiş olacağız." dedi.

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