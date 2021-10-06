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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” diyerek kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'"AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor" diyerek yanıt verdi. 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi. 

 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman'ın dindar anayasa çıkışında "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır" ifadelerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sağlık raporu alması gerektiğini savundu.

CHP lideri, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" açıklamasını yaptı. 

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