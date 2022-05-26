Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'bürokrasi' yanıtı: Zaten bu devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim; senin işlerin biraz aksayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddialarına karşılık Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla..." açıklamasına Twitter'dan yanıt verdi. CHP lideri, "Ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

“Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır” demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına “Kanun dışı emirleri uygulamayın” diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak…

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak, "Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl kârı değildir." açıklamasını yapmıştı. Erdoğan, Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik açıklamalarına da gönderme yaparak, "Attığı imza için genel müdürü tehdit etmek ne demek? Baskın yapar gibi kamu kurumlarının kapısına dayanmak ne demek? Hukuk devletinde böyle bir tarz olabilir mi? Asla... " ifadelerini kullanmıştı.