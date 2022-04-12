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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Cemal Kaşıkçı davası tepkisi: Şimdi enayinin kim olduğu ortaya çıktı

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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Utanmasalar "bize oy vermemek haramdır" diyecekler
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Cemal Kaşıkçı davası tepkisi: Şimdi enayinin kim olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan'ın 2018 yılında kullandığı "Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir. Ve tabi dedik ki biz herkese açığız. Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz?" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Enayi diyordu onlara, enayinin de sözünde durmayanın da kim olduğu ortaya çıktı. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği ortaya çıktı. Egemenlik hakkını vereceksin, 'sen yargılaya' diyeceksin. Niye, para var işin ucunda" diye konuştu. 

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hayat pahalılığı, zamlar geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır" sözlerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Utanmasalar diyecekler ki 'bize oy vermemek haramdır'. Bu beylere göre, çalmak, yolsuzluk yapmak, 128 milyar doları iç etmek haram değil, karamsarlık haram. MHP'ye üzülüyorum, köklü bir partiydi. Böyle bir pozisyona düşmemeliydi" dedi. 

Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine kendi istekleriyle geri göndereceğine yönelik söylemini yinelerken, Göç İdaresi'ne, sığınmacılara hangi kriterlere göre vatandaşlık verildiğini, hangi güvenlik soruşturmalarından geçirildiklerini sordu. 

Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu ziyaretine ilişkin olarak da, "Ben kapılar açılsın diye değil, evlatlarımızın hukukunu ve hakkını korumak için oradayım, kapıyı açarlar veya açmazlar. Herkesin hakkını hukukunu korumak zorundasınız. Siz bunu yapmazsanız AK Parti'nin devlette yarattığı çürümeyi anlatamazsınız. Sıradan bir basın toplantısıyla olmaz. Özellikle gecekondu bölgelerinde, fakir mahallelerinde Et ve Süt Kurumu'na gitmem, çocukların haklarını savunmam ciddi bir olumlu tepki doğurdu" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu; T24 yazarı Tolga Şardan'ın "Et ve Süt Kurumu'ndaki 70 bin ton et depolama dosyası"nı referans göstererek,  "Soygun düzeninin nerelere ulaştığını nasıl anlatacaksınız?" diye sordu. 

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