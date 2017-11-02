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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok" dedi.

Bursa'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'gereğini yapsın' sözlerinin 'Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım, diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar' anlamına geldiğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA TALİMAT: HER KURUŞUN BEDELİNİ HALKA HESAP VERECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

 "Sayın Erdoğan, dönüşte uçakta kendi belediye başkanları ile ilgili gerçekleştirdiği operasyonu, 'Diğer partiler de kendi belediye başkanlarına baksınlar' diye bir düşünceyi ifade etmiş. Bu şu anlama da geliyor aynı zamanda, Erdoğan şunu da söylüyor: 'Diğer partiler de gereğini yapsın, yapmazlarsa İçişleri Bakanlığı devreye girecek.' Bu şu anlama geliyor: 'Bizim belediye başkanlarımız suçluydu, ben gereğini yaptım, diğer partilerin belediye başkanları da suçlu, gereğini yapsınlar.' Belediye başkanlarımız suçlu değil. Asla kabul etmiyoruz. Halkın seçtiği belediye başkanını, bir başka otorite, ailesini tehdit ederek istifa sürecine sokarsa, o ülkede demokrasi bitmiş demektir. Bizim belediye başkanlarımız zaten günün 24 saati müfettişler tarafından denetleniyor. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Kendilerinin hesabını veremeyeceği çok şey var. Bizim, millete hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok. Ne yapıyorsak millet için yapıyoruz. Belediye başkanlarımıza talimatımızdır, her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Her şey hükümetin bilgisi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak bir şeyimiz yok. Bizim belediye başkanlarımız yetkiyi saraydan değil, milletten alıyorlar. Siyaset anlayışımız da budur."

'BU ÜLKEYİ TERÖRDEN KURTARACAĞIZ'

Kılıçdaroğlu, Hakkari'de yaşanan çatışmalar sonucunda 8 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"8 şehidimiz var, 1 şehidimiz Bursalı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimize başsağlığı diliyoruz. Her zaman, her herde söyledim: Terör, insanlık suçudur. Hep birlikte teröre karşı ortak bir duruş sergileyeceğiz. Polise sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Askere sıkılan her kurşun, millete sıkılan bir kurşundur. Kurşunlara karşı bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için gerektiğinde hepimiz göğsümüzü gereceğiz. Terör belasından bu ülkeyi kurtaracağız. Bunun sağı, solu yoktur. Terörün temel amacı, bu ülkede kaos yaratmaktır. Kardeşi kardeşe düşman etmektedir. Bütün vatandaşlarımdan istirhamım; bu tuzağa kimse düşmedi, bundan sonra da düşmesin."

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