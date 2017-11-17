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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel, karizmanı çizeyim

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel, karizmanı çizeyim
Kılıçdaroğlu, "Gel karşıma çık, göstereyim ben sana karizmayı, senin karizmayı çizeyim" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar televizyonda tartışma programına katılma önerisini yineledi ve "Ben adam yemem. Gel adam gibi karşıma gel, hesaplaşalım" dedi.

Tekirdağ'da temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

  • Gel karşıma çık, göstereyim ben sana karizmayı, senin karizmayı çizeyim. Oturmuş konuşuyor. E niye karşımda konuşmuyorsun? Sen hesap bilseydin memleket bu halde olur muydu? Emekçinin, doların, enflasyonun haline bak. İşsiz gençlerimizin haline bak. Bana gelmiş hesap bilmiyorsun diyor. Ben sana hesap öğreteyim. Her vatandaş nasıl kucaklanır anlatayım. Ama gelemez, cesaret edemez. 
  • Ben adam yemem, ben adamlarla kavga etmem. Cesaretim var, senin de cesaretin varsa sağda solda oturup konuşmaya gerek yok. Senin televizyonların, emrinde gazetecilerin var. Gazetecilerini al, televizyon kanalların var. Gel, adam gibi karşıma gel. Hesaplaşalım. Gelmeyeceksin biliyorum.
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