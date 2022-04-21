Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Kaşıkçı tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a devredilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu saray ve şürekâsı onurumuza fiyat biçiyor. Çünkü değer bilmiyor. Ne olursanız olun neye inanırsanız inanın, topraklarınızda korkunç bir cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı'ya fiyat biçemezsiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği ve 10 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davanın düşürüldüğüne de değindi. "Mavi Marmara şehitlerine bir fiyat biçemezsiniz. Biçerseniz fiyatınız kadar algılanırsınız. Değer görmezsiniz" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine, "Türkiye'yi buraya getiren işte bu fiyat biçen, değer bilmeyen zihniyettir. Ahlaklı olmadan dindar olma durumlarıdır. Ne olursak olalım ahlaklı olmak zorundayız" diye devam etti.

"İktidarımızda bu davalara devlet ahlakı neyi gerektiriyorsa öyle yaklaşacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "Sana gelince Erdoğan, sen Kaşıkçı davası ile bu devletin, bu milletin milli egemenliğini sattın. Türkiye'nin onurunu Suudi Konsolosluğu'nun bahçesine gömdün sen, utanmalısın!" ifadelerini kullandı.

İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine 7 Nisan'da Cemal Kaşıkçı davasını Suudi Arabistan'a devredilmesine hükmetti.