Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının yaşandığı Antalya’da açıklamalarda bulundu.

Yangın bölgesinin öncelikle afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Her yıl mutlaka orman yangınları çıkar, her yıl mutlaka bir bölgede sel olur. Şöyle veya böyle belli aralıklarla da olsa depremi yaşarız. Ama sanki bunları ilk kez yaşıyormuşuz gibi sıfırdan önlem almaya çalışırız. İktidarın, en büyük zaafı da bu. Bir planlama, öngörü söz konusu değil" dedi.

"Olay oluyor, yangın, can kaybı oluyor, mal kaybı oluyor, konvoylar halinde Bakanlar geliyor" diyen Kılıçdaroğlu, her yaz pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de yangın olduğunu fakat buna rağmen önlem alınmadığını

"19 uçak 19 pilotu vardı, şimdi neden yok?"

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 2002'de yangın söndürmede kullanılan 19 uçağı ve 19 pilotu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

Bu uçaklardan 4’ü İstanbul’da, 4’ü İzmir’de, 4’ü Çanakkale’de, 4’ü Edremit’te bekliyordu. 3 uçak da sürekli havada seyir, sefer halinde. Yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. Peki şimdi sormamız gerekiyor, 2002’de 19 pilot ve 19 yangın söndürme uçağımız varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Bana şu, örneğin, Allah aşkına bir Allah’ın kulu çıkıp anlatsın. Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı ya?



Bakan şunu söylüyor, ‘Yangın söndürme uçağı envanterimizde yok’ diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız, Allah aşkına ya. Her yıl yangın, orman yangını olur ama beylerin envanterinde yangın söndürme uçağı yok. 19 yıldır iktidardasın, her yıl bir tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 tane yangın söndürme uçağımız olacaktı. Ben bunları söyledim diye kızıyorlar, ama ben bunları söylemek zorundayım.

"THK'yı yeniden eski, görkemli günlerine kavuşturun"

Hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "THK’yı yeniden eski, görkemli günlerine kavuşturun. THK’nın devletin ihalesine girmesine gerek yok, gerekirse bir yasal düzenleme yapılsın. Versinler kanun teklifini biz de evet diyeceğiz. Onlar vermiyorsa biz verelim, evet desinler. Yangın söndürme olayı yıllık ihalelerle yapılmaz, dünyanın hiçbir ülkesinde de böyle bir garabet yoktur. 10 yıllık, 15 yıllık yaparsınız. Ona göre insanlar uçaklarını alırlar" dedi.

"Kendine 13 uçak alacağına, 12 tane yangın söndürme uçağı alsaydın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

İnsansız hava araçlarının süratle devreye konulması lazım. Bir yerde yangın varsa tespit ederler, süratle duyururlar. Belli bölgelerde belli uçakların hazır olması lazım. Yaz aylarında bu böyledir. Gerçeği görmesi lazım devleti yönetenlerin. Ama devleti yönetenler bu gerçeği görmüyorlar. Kendine 13 uçak alacağına 1 tane yeter kardeşim. 12 tane de yangın söndürme uçağı alsaydın.

Hükümetin düzenlediği yangının yaralarının sarılması için düzenlenen kampanyaya yönelik de eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: