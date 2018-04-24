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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Meclis’e girmenin yolunu CHP açtı"

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CHP lideri Kılıçdaroğlu Meclis’teki konuşmasından satır başları:
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Meclis’e girmenin yolunu CHP açtı"

“Diyorlar ki İYİ Parti’ye niye 15 vekil verdiniz. Ayarları bozuldu, ne diyeceklerini şaşırdılar.

“Demokrasiye kurdukları kumpası açığa çıkardık, kümesteki tilkiler gibi saldırıyorlar.

“Bu kararı niye aldık? Merhum Erdal İnönü ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Türkeş, Demirel ve Erbakan’ın siyasi yasaklarını kaldırmak için mücadele verdi. Biz bu kültürden geliyoruz.

“Senin Meclis’e girmenin yolunu kim açtı? CHP açtı. Seni sevdiği için mi? Hayır demokrasi için yaptı.

“Biz Adalet Yürüyüşü’nü yaparken ‘Memlekette adalet var’ diyemiyorlardı, ‘Niye yürüyorsun’ diyorlardı. O yürüyüş bizim ilk adımımızdı.

“Ülkenin tüm ülkücü, milliyetçi demokratlarına, muhafazakar demokratlarına sesleniyorum, liberal ve sosyal demokratlarına, sosyalistlerine sesleniyorum: Gelin yeniden cumhuriyeti inşa edelim.

“’Demokrasi bir tramvay gibidir’ diyen adam bizi anlayamaz.

“Referandumda ekonomi şaha kalkacak diyorlardı, şaha kalkan dolar ve avro oldu, Türk lirası yaya kaldı. Vatandaşın 250 gramlık ekmeği 200 grama düştü.

“Bugün Denizli’de bir duvar ustası intihar etmiş. İntihardan sonra arıyorlar ceplerini, bir borç ihtarı çıkıyor. Borcunu ödeyemediği için intihar ediyor 21. yüzyıl Türkiyesi’nde.

“Sen badem sütüyle beslenirken bu ülkede insanlar borçları nedeniyle intihar ediyor.”

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