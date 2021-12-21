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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması nedeniyle eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tepki: Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin değer kaybına yönelik yaptığı değerlendirmede, "Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir" dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Quote Message: Bir ülkenin vatandaşı kendi milli parasını değil de yabancı parayı güvence olarak görüyor, ona yatırım yapıyorsa; o ülkenin yönetiminde sorun var demektir. Bankadaki tasarruf mevduatının yüzde 66'sı dövizdir. Tasarruf sahiplerinin yüzde 66'sı 'Ben TL'ye güvenmiyorum' diyor. 'Devlet yöneticilerine de güvenmiyorum, başka ülkenin parasına güveniyorum' diyor. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir.

Bir ülkenin vatandaşı kendi milli parasını değil de yabancı parayı güvence olarak görüyor, ona yatırım yapıyorsa; o ülkenin yönetiminde sorun var demektir. Bankadaki tasarruf mevduatının yüzde 66'sı dövizdir. Tasarruf sahiplerinin yüzde 66'sı 'Ben TL'ye güvenmiyorum' diyor. 'Devlet yöneticilerine de güvenmiyorum, başka ülkenin parasına güveniyorum' diyor. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir.

 

'Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak... Nass bunun neresinde?'

Quote Message: Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak... Nass bunun neresinde? Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun. O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Bu Türkiye'nin bir trajedisidir. Erdoğan belki iyi değil ama buna rağmen onu destekleyenler varsa onların oturup düşünmeleri gerekiyor. Biz onların çıkarlarını, haklarını, alın terini savunuyoruz. Biz fakirden alınıp zengine verilmesini doğru bulmuyoruz. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan milyon dolarları kazananları savunmuyoruz. Beyt-ül mâl ile kumar oynayan bir saray var, o kumar masasını alkışlayanları tarih asla unutmayacaktır. Bir organize kötülük ile karşı karşıyayız. Milletime namus sözümdür. Bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim.

Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak... Nass bunun neresinde? Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun. O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Bu Türkiye'nin bir trajedisidir. Erdoğan belki iyi değil ama buna rağmen onu destekleyenler varsa onların oturup düşünmeleri gerekiyor. Biz onların çıkarlarını, haklarını, alın terini savunuyoruz. Biz fakirden alınıp zengine verilmesini doğru bulmuyoruz. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan milyon dolarları kazananları savunmuyoruz. Beyt-ül mâl ile kumar oynayan bir saray var, o kumar masasını alkışlayanları tarih asla unutmayacaktır. Bir organize kötülük ile karşı karşıyayız. Milletime namus sözümdür. Bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim.

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