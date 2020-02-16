Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Yahu kardeşim sen dilini tutamıyor musun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın dış politikasını eleştirirken, ‘sözlerinin arkasında durmadığını öne sürdüğü’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “Yahu kardeşim sen dilini tutamıyor musun” diye seslendi.

Partisinin Ankara İl Kongresi’nde konuşan CHP lideri, Türkiye’nin bugün beş temel sorunu olduğunu belirterek onları şöyle sıraladı:

En temel sorunumuz demokrasi

İkincisi eğitim. Eğitim bir topluma sınıf atlatır

Dış politika.. ağır bedeller veren bir süreci yaşıyorsuz

Toplumsal barış. CHP hiç kimseyi ayırmadan siyaset yapar

Ekonomi

Bu sorunları CHP’lilerin yazıp cebine koymasını isteyen Kılıçdaroğlu, diğer ceplerine de çözüm önerilerini yazmalarını söyledi.

CHP’nin avukat odlarında kurulan bir parti olmadığını, CHP’li olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Bütün CHP’li kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Nerede oturursanız oturun, ister tarlada, kahvede, ister lokantada sorunlardan söz ettiğinizde çözümlerden de bahsedeceksiniz. Nerede bir sorun varsa o sorunun en sağlıklı adresi CHP’dir. Türkiye’nin de Ortadoğu’nun da sorunu olabililir. Hepsi için çözüm öneriniz olacak.”

İktidarın dış politikasını bir kez daha eleştiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Defalarca söyledim. Ne işimiz var Ortadoğu bataklığında? Şimdi Hindistan’ı karşısına alıyor. Bir dilini tut kardeşim. 24 saatte Emevi camiinde namaz kılacaklardı. Süleymanşah Türbesi’ni gizliden kaçırdılar ve ‘kahramanlık’ diye millete sattılar. Emevi camiine kim gitti? Putin.

Suriyelilere 40 milyar harcadı. Şimdi İdlib’de sıkıştı. Yahu arkadaş sen dilini tutamıyor musun? Yine uçakta konuşmuş (Pakistan dönüşünü kast ediyor). Havuz medyasının temsilcileri var uçakta. Kimse sormuyor, ‘Kılıçdaroğlu, Süleymanşah Türbesini kendi topraklarından kaçırana hain denir diyor ne diyorsunuz’ diye. ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır’ diyor, sormuyorlar. Ne soruyorlar? Kılıçdaroğlu, ‘Hava bulutlu diyor’ sen de, ‘Hava bulutlu değil o görmüyor’ diyorsun.”

Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız

CHP iktidar olduğunda Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu “Türkiye, Irak, Suriye ve İran dahil olacak. Akılcı politikalarla Ortadoğu’ya yeniden barış getireceğiz” dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların durumuna değinen Kılıçdaroğlu, emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören yasal düzenlemenin onaylandığı gün CHP’lilerin salonu terk ettiğini anımsattı.

Aile sigortasının yaşa takılanlar ve işsizler için büyük önem taşıdığını anlatan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti. “Aile sigortasını uzun zamandır söylüyorum. Sosyal devlet en önemli şey. CHP’li kardeşlerime de sitem ediyorum. Yeteri kadar anlatmadılar” dedi.

İki aday yarışıyor

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener aday olmadı. İl başkanlığı koltuğu için iki isim -Parti Meclisi üyesi Ali Hikmet Akıllı ve eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya- yarışacak.