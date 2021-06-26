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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıt verdi: “Sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin. Yabancılara 'Paranızı söke söke alırsınız' demişsin. Bize sökmez.”
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut projelerin iptal edilmesi halinde firmaların devletten tazminat alacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da 'Türkiye’den paranızı söke söke alırsınız' demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen...” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul projesinde yer alan şirketlerden projeden çekilmelerini istemiş, iktidar olmaları durumunda ödeme yapmayacaklarını söylemişti.

 

Kılıçdaroğlu, 20 Haziran günü, Gaziantep'teki açıklamasında “Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok? Ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim” demişti.

Bugün, Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını eleştirdi.

Erdoğan, “Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren” ifadelerini kullanmıştı.

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