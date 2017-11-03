Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yapmazsan adam değilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanlarının istifalarından sonra CHP'li yerel yönetimleri işaret eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu, "Niye istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığ'ını harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin" ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP'yi işaret ederek "Şu anda da bazı belediyelerin sorunlu olduğuna dair birçok şey geliyor kulağımıza. O tür sorunlu belediyelerle ilgili olarak, ilgili partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığımızın Mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir" dedi.

'BOĞAZIMIZDAN AŞAĞI KUL HAKKI İNMEDİ'

Erdoğan'ın bu sözlerine Edirne'de yaptığı ziyarette cevap veren Kılıçdaroğlu, sert ifadeler kullandı. Belediye başkanlarını halkın seçtiğini hatırlatan CHP lideri, şöyle konuştu:

“Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki, ‘belediye başkanlarını istifa ettirdik’ Niçin? ‘Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler’ Geçen gün yine bu zat demiş ki ‘Biz yaptık şimdi sıra CHP’ye geldi, CHP de istifa ettirsin.’ Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi. Sayın başkan dedi ki, ‘yukarıya çıkalım, bir çay içelim, bir de size armağan vereceğiz.’ Dedim 'sakın ha vereceğiniz armağan herhalde ayakkabı kutusu değildir.' ‘Yok yok, ayakkabı kutusu bizde gezmez' dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini verdi. O portreyi de genel merkezimize götüreceğiz, en güzel yere asacağız."