 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yapmazsan adam değilsin

»
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yapmazsan adam değilsin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanlarının istifalarından sonra CHP'li yerel yönetimleri işaret eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu, "Niye istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığ'ını harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin" ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, CHP'yi işaret ederek "Şu anda da bazı belediyelerin sorunlu olduğuna dair birçok şey geliyor kulağımıza. O tür sorunlu belediyelerle ilgili olarak, ilgili partiler problemi kendileri çözmek isterlerse zaten gereğini yaparlar. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığımızın Mülkiye müfettişleri devreye girmek durumunda kalabilir" dedi. 

'BOĞAZIMIZDAN AŞAĞI KUL HAKKI İNMEDİ'

Erdoğan'ın bu sözlerine Edirne'de yaptığı ziyarette cevap veren Kılıçdaroğlu, sert ifadeler kullandı. Belediye başkanlarını halkın seçtiğini hatırlatan CHP lideri, şöyle konuştu:

“Oyu siz verirsiniz. Belediye başkanı siz oy verdiğiniz sürece ve arkasında durduğunuz sürece hepimiz saygı duyarız. Diyorlar ki, ‘belediye başkanlarını istifa ettirdik’ Niçin? ‘Bilmiyoruz niye istifa ettirdiler’ Geçen gün yine bu zat demiş ki ‘Biz yaptık şimdi sıra CHP’ye geldi, CHP de istifa ettirsin.’ Niye istifa ettireceğiz, hangi gerekçeyle istifa ettireceğiz? İstifa ettirmezlerse İçişleri Bakanlığı’nı harekete geçirecekmiş. Geçirmezsen adam değilsin. Geçir kardeşim. Bizim belediyelerde günün 24 saatinde müfettiş var zaten. İstediğini denetlesin. Çok şükür boğazımızdan aşağı kul hakkı inmedi. Sayın başkan dedi ki, ‘yukarıya çıkalım, bir çay içelim, bir de size armağan vereceğiz.’ Dedim 'sakın ha vereceğiniz armağan herhalde ayakkabı kutusu değildir.' ‘Yok yok, ayakkabı kutusu bizde gezmez' dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir portresini verdi. O portreyi de genel merkezimize götüreceğiz, en güzel yere asacağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'İstifalar bakanlara uzanacak, Kaya ve Soylu kabine dışı kalabilir'02 Kasım 2017 Perşembe 14:23
  • Türkiye'den Rusya'ya 22 ay sonra ilk domatesler yola çıktı02 Kasım 2017 Perşembe 14:20
  • Özdemir: Türkiye Erdoğan'la zaten AB üyesi olamaz02 Kasım 2017 Perşembe 14:15
  • Türkiye S-400'lere 2 milyar dolar ödeyecek02 Kasım 2017 Perşembe 14:14
  • Erdoğan: "AKM'yi yıkıyoruz, daha büyüğünü yapacağız"01 Kasım 2017 Çarşamba 14:49
  • Türkiye ile Rusya arasında PYD düğümü01 Kasım 2017 Çarşamba 13:53
  • Gezici anketi: Akşener'in partisi erken seçimde yüzde 19.5 oy alıyor01 Kasım 2017 Çarşamba 13:44
  • Türkiye’ye giden Rus uçağı bomba şüphesiyle acil iniş yaptı31 Ekim 2017 Salı 20:38
  • TC Başbakanı Yıldırım'ın ABD'ye gideceği tarih belli oldu31 Ekim 2017 Salı 16:23
  • NATO'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin ulusal kararı31 Ekim 2017 Salı 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti