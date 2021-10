Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın “Almanya'da Fransa'da yiyeceklerini bulamıyorlar” çıkışına: Adam hayal aleminde geziyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Amerika’nın İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzi yok benzin. Aynı şekilde Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah ülkemizde böyle bir şey yok" sözlerine, "Adam hayal aleminde geziyor ve bu devasa TC devletini yönetiyor!" yanıtını verdi.

Erdoğan'a, "Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktıkları yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını görmedin mi sen? Göstermediler mi sana?" diye seslenen CHP lideri, "Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Türkiye'nin gelişmesinin, büyümesinin önündeki en büyük takozdur" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine, "Teröre karşı hep birlikte durduk durmak zorundayız terörü bir insanlık suçu olarak gördüm kimin veya kimler tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin lanetledik. Ankara Katliamı yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. 102 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bunların içinde 9 yaşında Veysel de vardı. Terörün bu kadar acımasız olduğunu biliyoruz. O sebepler her birimizin tek tek veya kitleler halinde teröre karşı çıkması lazım" diye başladı. CHP lideri devamında, "Aynı zamanda adalet istiyoruz ülkemizde. Adaleti 83 milyon adına istiyorum. Masum insanların hapishanelerde kin ve intikam duygusuyla tutulmasını istemiyorum. Yazıktır günahtır. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapiste? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Adaleti getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var"

Yurt dışındaki vatandaşlara seslendi: Biz uyardık, dinlemediler

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki maliye bakanlıklarına bildirmeye başlandı. yakında bu 7 milyon yurttaşımızın büyük bir kısmı Fransa'nın Almanya'nın Hollanda'nın vergi daireleriyle muhatap olacak. Çoğu vergi vermediniz diye cezalarla karşı karşıya kalacak. Hükümeti defalarca uyardık. Önce yurt dışındaki vatandaşları uyarın pandemi sürecini gerekçe gösterin bunu derhal uygulamaya koymayın dedik. Yapmadılar. Temel Bey de uyardı. Orada insanlarımız ceza ödeyecekler en azından hazırlıklı olsunlar neyi nasıl yapacaklarını bilerek vergi dairesine gitsinler. Ama bu da olmadı!"

Erdoğan'a kağıt toplayıcıları için çağrı: Eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın!

"Kağıt toplayıcıların üstüne baskı kurulmaya başlandı .Depoları basıldı. Kağıtlar ellerinden alındı götürüldü satıldı başkalarına para verildi. Bunlarda vicdan var mı ya! Ahlak var mı! Benden randevu istediler siz gelmeyin dedim, gittim. Bunlar hırsızlık yapmıyorlar yolsuzluk yapmıyorlar vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar. Vergi ödemiyorlar diye söyleniyor, hayır efendim vergimizi de öderiz' diyorlar. Ama baskı kuruyorlar. Gittim biri bana derdini anlattı; 'Ben edebiyat biyoloji mezunu öğretmenim. 4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı öne eğip bunu yapıyorsan tam uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim emeğini hiçe sayıyorsa ben burada bir sıkıntı duyuyorum' diyor Sen sıkıntı duymuyorsun kardeşim zorluklarla mücadele ediyorsun. Birileri gelip senin emeğini çalmak istiyor. Biz onların yanında olacağız. Sarayda oturan zata söylüyorum, eğer sen devleti yönettiğini zannediyorsan bunlara sosyal güvenlik sağlayacak uygulamayı yapacaksın. Sen yapmazsan milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvencesi olacak."

"3600 ek göstergeyi hemen şimdi Meclis'e getir; vermezseniz söke söke alacağız"

"3600 göstergeyi yıllardır söylüyorum. Miting yaparken Anadolu'da korumalar gelip diyorlardı ki polis arkadaşlar diyor ki başkan bizim 3600 ek göstergeyi de dillendirir mi diye. Her seferinde söyledim. Kulak arkası ettiler sonunda Erdoğan 3600'ü vereceğim dedi. Güzel, demek ki sonunda sözümüzü dinlemeye başladı. Şimdi diyor ki, 'Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor ana muhalefetin başındaki zat bu sözü biz verdik falan filan, Biz kuru kuruya söz vermeyiz' Yap, sen yaptın da ben elinden mi tuttum? Sen yap ben alkışlayacağım. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar ben ve arkadaşlarım her gün bunu dillendireceğiz. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. 2022'de yapacağız diyor. Niye şimdi yapmıyorsun kardeşim? Meclis açı, getir. Yine başka bir gerekçe uyduracak. Veya beni seçerse yapacağım diyecek. E artık seni kimse seçmeyecek sen kusura bakma. Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. İmkanlar dolar bazında garantiler her şey var. E memura geliyor 3600 ek gösterge, yok! Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisleri, din görevlileri infaz koruma memurları bunlara tamamına 3600 ek göstergeyi vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız."

"EYT'liler şanslı, terörist değil türedi grubundalar!"

"Sadece bunlar değil EYT'liler de var. Ama onlar biraz şanslı onlar terörist grubunda değil 'türedi' grubundalar. Erdoğan onlara 'türedi' demişti .Onların da haklarını teslim edeceğiz. Söz verdi mi onu da bilmiyorum ama onların da sorunlarınız biz çözeceğiz."

"Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır"

"Bunlar kışa hiçbir hazırlık yapmamışlar. Tefeciye gelince her türlü para veriliyor. Sadece 9 ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. 9 ayda! 9 ayda vatandaşa ne verdiniz? Sadece zam verdiler. Bundan bir ay önce yine bu kürsüde vatandaşlara soruyorlar. O zaman Türkiye iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 16 civarındaydı. Son çalışmalar şunu gösteriyor; bu oran yüzde 9'a düşmüş durumda. AK Partili seçmenlere soruyorlar; iyiye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 18, yüzde 82'si kötüye gidiyor diyor. Türkiye'nin kötüye gittiğini artık hepimiz biliyoruz. Bütün vatandaşlarıma özellikle AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır. 83 milyonu bir avuç tefeciye telsim etti. "

İktidara sert eleştiri: İnsanlar açlıktan mı ölmüş? "Hayır efendim fazla yemiş onun için öldü" diyecekler

"128 milyar dolar da böyle gitti. Daha kış gelmeden 2021’in ilk beş ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi! Saray duyuyor mu acaba bunu? Bakanlar duyuyor mu bunu? Onların tamamının tuzu kuru. İradesini saraya kiraya vermiş olanlar TBMM’de halkın sorunlarını çözemezler. Yine ilk beş ayda 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. Bu hanelerde bu kış ne olacak? Ben düşünüyorum. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin mensupları da düşünüyor. Ama iki partinin hiç umurunda bile değil. AK parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. İnsanlar açlıktan mı ölmüş? Hayır efendim fazla yemiş onun için öldü diyecekler. Geldiğimiz nokta budur!"

"2020 ekiminden 2021 ekimine kadar tam 31 kez doğalgaz ve akaryakıta zam yaptılar!"

"(Erdoğan'ın "Biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz" ifadesine) Hangi fedakârlığı yaptın? Milletin yararına hangi fedakarlığı yaptılar? Doğalgazda elektrikte suda yiyecekte hangi faydayı getirdiler? Bunu söyleyen zat devleti yönetiyor, 2020 ekiminden 2021 ekimine kadar tam 31 kez doğalgaz ve akaryakıta zam yaptılar. Devleti yönetenler önümüzdeki kara kışın maliyetini hesaplamak zorundadır. "

Erdoğan'ın "Almanya'da Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar" sözüne: Adam hayal aleminde geziyor!

"Çıkıyor milletin önüne komedi gibi, 'Amerika'nın İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin' Allah akıl fikir versin. Aynı şekilde, 'Almanya'da Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar' pes ya orada kişi başına gelir 50 bin-30 bin dolar ya. Adam hayal aleminde geziyor. Ve bu devasa TC devletini yönetiyor. Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktıkları yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını görmedin mi sen? Göstermediler mi sana? Erdoğan artık Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Türkiye'nin gelişmesinin, büyümesinin önündeki en büyük takozdur."

"Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez" Bir fon kur kardeşim dedim. Beşli çetene söyleyeceksin, 'Bak kara kış geliyor kardeşim. İnsanlar perişan vaziyette. Oraya birer milyar dolar bırakın' diyeceksin.

Efendim vergi cennetlerini bilmiyorum diyebilir. Adlında benden daha iyi bilir de bilmiyorum diyebilir. O zaman kardeşim bana bir telefon edeceksin. Ey Kılıçdaroğlu diyeceksin, konuşuyorsun şu vergi cennetleri listesini bana gönder diyeceksin. Söz veriyorum 83 milyon kişini önünde yarım saat içinde sana göndereceğim. Ayrıca bir şey daha bu kara kış fonunun içine, havuz medyası besleniyor biliyorsunuz. Seyredilmeyen onlarca televizyonları, satılmayan gazeteleri var, dünyanın masrafını yapıyorlar. Ve bunları besleyen kamu bankaları kamu kuruluşları sayfa sayfa ilanlar veriyorlar. Onlar beslen-sin Erdoğan'ın propagandasını yapsın diye. Diyeceksin ki artık yol ayrımına geldik gerçekten de kara kış tablosu var gerçekten de bu kış elektrik ve doğalgaz kesintileri de olacak, kamu kuruluşlarının havuz medyasına verdiği bütün reklam paralarının tamamını kara-kış fonuna yatıracağız. Vallahi ülkeyi güzel yönetirsin. Oturup bana da dua edersin. Erdoğan biliyor mu acaba İngiltere'de şoför kıtlığı var. Türkiye'de? Milyonlarca işsizimiz var. Erdoğan böyle bir fon kurarsa fakirin fukaranın faturasını sosyal devlet karşılayacak. Sen dünyanın fonunu kurdun aldın paraları götürdün yandaşlara dağıttın bir de 83 milyona dağıt kardeşim! Niye vermiyorsun?