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Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim, bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım

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"Troller istiyorsa izlesinler"
Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim, bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek, "Sevgili gençler yine karşınızdayım. Bu ülkede hakkında en fazla kirli kampanya yapılan kişi benim. İktidar eliyle yaptılar bunu, trolleri, çeteleri vardı. İftira attılar nasılsa dilin kemiği yok.  Belki benim de biraz suçum var. Çıkıp bunlara zamanında cevap vermedim. ‘Sen doğru dur, eğri belasını bulur’ demişti rahmetli babam. Ve şimdi belalarını buluyorlar. Bütün pislikleri ortaya saçıldı." dedi.

"Bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım" diyen Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelerin icraatlarını videosunda sıraladı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "İktidarın yıllarca trollerle beslediği bir yalana daha son vermek için karşınızdayım. Sizden tek bir istirhamım var gençler, o tertemiz zihinlerinizi zehirlemelerine izin vermeyin. Her şeyleri palavra..." notuyla  paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyordu, ‘CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu’nun projeleri yok’ Var efendim. İktidar değiliz ama projelerimiz var.  Bu kısa içinde belediye başkanlarımız binlerce projeyi hayata geçirdi. Örnekleri sıralayayım:  Dünyada aynı anda 10 metro projesini yürüten tek şehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 413 bin metrekare Çubuk -1 Barajı Rekreasyonu alanını halka açan kent Ankara.

Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan Expo Hatay’a geliyor. Aydın’da Sakız Koyunu Çiftliği’ni kurduk. Muğla’da yerel tohum merkezi oluşturuldu.

Mersin’de kentin ilk yerel ulaşım ağı için düğmeye basıldı. Ardahan’da tekstil fabrikası kurulacak. Kırklareli’nde çevreyi düzenliyoruz. Spor okulu, atık toplama projeleri, kreşlerimiz hizmet veriyoruz.  Beylikdüzü’nde yaşam vadisini oluşturduk. CHP çalışmıyor diyorlardı. Sadece pandemi döneminde 11 milyon vatandaşa hizmet götürdü CHP’li belediyeler…

"Troller istiyorsa izlesinler"

Troller istiyorsa izlesinler. Biz muhalefetteyiz. İktidar olduğumuzda çok daha mükemmelerini yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz.  6 ayda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz"

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