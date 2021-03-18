Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP' açıklaması: Siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığı’nın açılışında yaptığı konuşmada, "İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır...Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar." diye konuştu.
Quote Message: Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, insana saygı duymak demektir." from Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı
Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik. Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak, insana saygı duymak demektir."
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