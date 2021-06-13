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Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Çekilin oradan, Türkiye’deki tüm açları doyuracağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediyelerinin yardım konusunda ‘tarih yazdığını’ savunarak, iktidara “Çekilin oradan, Türkiye’deki bütün açları doyuracağız” diye seslendi.
Kılıçdaroğlu’ndan iktidara: Çekilin oradan, Türkiye’deki tüm açları doyuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin ekonomiye yönelik eleştirilerine yanıt verirken, “Durmadan hep iftira. Neymiş? Millet açmış… Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin” demişti.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Murat Karayalçın Meydanı’nın açılışında konuşan CHP lideri, yardımlar konusunda CHP’li belediyelerin tarih yazdığını, olağanüstü çalıştığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak şöyle devam etti: “Çekilin oradan, Türkiye’deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan, Türkiye’deki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan, Türkiye’de her kuruşun hesabını veren bir millet iktidarı, iktidar olacak. Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Eğer belediye başkanlarımız, bütün engellemelere rağmen bir tarih yazıyorlarsa halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli bir şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyorlar. Biz yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Bir tarih yazacağız.”

‘Üstünü örtemeyecekler’

CHP lideri, konuşmasının bir bölümünde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar aldığı belirtilen siyasetçiye değindi.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Siyasete, ahlakı getireceğiz. Eğer bugün 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde bir içişleri bakanı kalkıp konuşma yapar, ‘Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar para alıyor’ der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortak demektir. Söylüyorum, bir kez daha söylüyorum… Söyleyen kişi, sıradan bir kişi değil. Söyleyen kişi bu ülkenin içişleri bakanı. Şöyle düşünün; aynı olay bir CHP’li için söylenseydi, Türkiye’de kıyamet kopardı. Hepimiz suçluyu yakalamaya çalışırdık. Üstünü örtmeye değil, hesabını sorardık. Üstünü örtüyorlar. Örtemeyecekler. Bunu, sakın ola ki asla ve asla unutmayın. Sakın ola ki.”

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