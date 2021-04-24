  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?

»
Kemal Kılıçdaroğlu, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durum üzerinden iktidarı eleştiren CHP lideri, “Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, “Vurgunu vurdu. Bu adam (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) ne yapacak biliyor musunuz? Burada tokatladığı ve kendisini koruyan siyasileri yurtdışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de Merdan Yanardağ’ın sunduğu “Gündem Özel” programına konuk oldu. Thodex tartışmasını “hükûmetin gündem yaratmak isteği” olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“‘Acaba toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim?'… ‘Emekli amiraller bildiri yayınladı, 80 yaşında hastanede yatan emekli amiral darbe yapacak…' Nedir Allah aşkına bu? Ayağına elektronik kelepçe takıyor; peki bu adama (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) neden takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama neden (elektronik kelepçe) takmadın? Niye sormadın, ‘ya arkadaş sen kimsin?' Bu ülkenin maliyesi nerede ya?”

İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?

Kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

“İki belediye başkanımız da son derece başarılı. Bu başarıları iktidar hazmedemiyor biliyoruz. Adayı belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Önce yöntemleri belirleyeceğiz, sonra adayımızı belirleyeceğiz. Bu başarıları kendi bölgelerindeki başarıları sürdürmek istiyorlar. Bizim adayımız budur ya da şudur diye o tuzağa düşmeyeceğiz. Önce biz ilkeler konusunda anlaşacağız. Neyi nasıl, hangi sürede yapacağımızı beraber belirleyeceğiz. O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka dahil olmayan, iki pati daha var gelecek ve deva partisi çalışmalarını paylaşılıyor. İttifaklar zamanı gelince yeri gelir konuşulur.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, yarın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını duyurdu23 Nisan 2021 Cuma 21:52
  • Türk turizmine Mısır rekabeti23 Nisan 2021 Cuma 21:18
  • Süleyman Soylu da 'Faruk Özer'i tanımıyorum' dedi23 Nisan 2021 Cuma 21:15
  • Kripto parada her şeyini kaybedince intihar etti23 Nisan 2021 Cuma 21:10
  • Türkiye'de 343 kişi daha öldü, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi23 Nisan 2021 Cuma 20:53
  • Kripto para platformu Vebitcoin kapandı23 Nisan 2021 Cuma 20:41
  • Nihat Hatipoğlu: Bilginizi ölçen bir yarışmada ödülü televizyon ya da sponsor veriyorsa haram değildir23 Nisan 2021 Cuma 18:07
  • Türkiye'de Diyanet Vakfı, icraya verdiği esnaftan ödeyemediği kirayı faiziyle istemiş23 Nisan 2021 Cuma 17:05
  • Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu: Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim23 Nisan 2021 Cuma 17:02
  • Türkiye’den AB ülkelerine iltica başvuruları beş yılda yüzde 500 arttı23 Nisan 2021 Cuma 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti