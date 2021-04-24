Kılıçdaroğlu’ndan iktidara Thodex sorusu: Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu durum üzerinden iktidarı eleştiren CHP lideri, “Öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, “Vurgunu vurdu. Bu adam (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) ne yapacak biliyor musunuz? Burada tokatladığı ve kendisini koruyan siyasileri yurtdışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de Merdan Yanardağ’ın sunduğu “Gündem Özel” programına konuk oldu. Thodex tartışmasını “hükûmetin gündem yaratmak isteği” olarak değerlendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“‘Acaba toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim?'… ‘Emekli amiraller bildiri yayınladı, 80 yaşında hastanede yatan emekli amiral darbe yapacak…' Nedir Allah aşkına bu? Ayağına elektronik kelepçe takıyor; peki bu adama (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) neden takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama neden (elektronik kelepçe) takmadın? Niye sormadın, ‘ya arkadaş sen kimsin?' Bu ülkenin maliyesi nerede ya?”

İmamoğlu veya Yavaş Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek mi?

Kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olarak gösterilip gösterilmeyeceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:

“İki belediye başkanımız da son derece başarılı. Bu başarıları iktidar hazmedemiyor biliyoruz. Adayı belirlerken biz tek başımıza belirlemeyeceğiz. Önce yöntemleri belirleyeceğiz, sonra adayımızı belirleyeceğiz. Bu başarıları kendi bölgelerindeki başarıları sürdürmek istiyorlar. Bizim adayımız budur ya da şudur diye o tuzağa düşmeyeceğiz. Önce biz ilkeler konusunda anlaşacağız. Neyi nasıl, hangi sürede yapacağımızı beraber belirleyeceğiz. O zaman biz vatandaşa güven vermiş oluruz. Her bir parti, yarın seçim olacakmış gibi zaten çalışıyor. İttifaka dahil olmayan, iki pati daha var gelecek ve deva partisi çalışmalarını paylaşılıyor. İttifaklar zamanı gelince yeri gelir konuşulur.”