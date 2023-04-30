Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de dev miting...

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Mitinginde konuşuyor.

Millet İttifakı liderleri İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde buluşuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kürsüde sırasıyla çıkıp vatandaşlara hitap ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım ve Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağım. Herkes için adalet olacak. Hiçbir ayrım yapmayacağız. Oy versin vermesin kim haksızlığa uğradıysa Bay Kemal onun yanında olacak. Adalet yaşamımızın her yerinde olmalı. Bunu birlikte sağlayacağız.

Beşli çete telaş içinde 'Ya Kılıçdaroğlu kazanırsa...' Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemem yedirtmem

Her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın evladını okula gönderirken huzur içinde gönderecek.

5-6 yerden maaş alanları kapının önüne koyacağım

Tunç Soyer: Bu seçimde 3 büyük eşiği aynı anda aşacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şöyle konuştu:

“Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yerelde elde ettiğimiz bu başarıyı ülkemizin her köşesine yayma zamanı. Sayın Genel Başkanım, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olarak sizin önderliğinizde bunu mutlaka başaracağız. 14 Mayıs’ta hep birlikte ülkemizi, adalet olmadan kalkınma olmaz diyen tertemiz siyasete teslim edeceğiz. Bütün ülkenin her karış toprağına, havasına, suyuna, ruhuna şu üç kelimeyi nakşedeceğiz: hak, hukuk, adalet”

Bugün, gelincik tarlasına dönen bu meydanda serpilen tohumlar, bütün Anadolu’yu Trakya’yı ülkemizin, her karış toprağını saracak. Cumhuriyet tarihinin en büyük dostluk ve kardeşlik projesinin mimarı Sayın Genel Başkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İzmir sizi Cumhurbaşkanı yapmaya kararlı ve siz, geleceğin Türkiye’sine çok yakışıyorsunuz. Bu seçimle beraber yüzyıllık Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak. Bu seçimde 3 büyük eşiği aynı anda aşacağız. Birincisi, refah; ikincisi, adalet; üçüncüsü, özgürlüklerimiz… Millet İttifakı’nın belediye başkanları dört yıldır yönettiğimiz şehirlerde bu eşikleri aşmak için çok çalıştık. Dört yıldır, bürokratik engellere ve ekonomik krize rağmen devasa yatırımlar yapıyoruz. Metrolar, tüneller, viyadükler inşa ediyoruz. Pandemi, deprem, ekonomik kriz demiyoruz. Dağdaki çobanın ekmeğini de düşünüyoruz, üniversite öğrencimizin açlığını da… İşsize iş bulmak da bizim derdimiz, işçinin hakkını sonuna kadar alması da…""

Kürsüye Tunç Soyer'in ardından çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şöyle konuştu: Adalet olmadan devlet olmaz

"Önemli bir dönemden geçiyoruz. Seçimlere gidiyoruz. Ancak bu seçimler bugüne kadar yapılmış olan seçimlerden çok ama çok farklı bir seçim olacak. 20 yıldır iktidarda kalan, son 2 dönemdir Türkiye’yi tek başına yöneten arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar, patinajın ötesinde geri gidiyorlar. Problemleri çözemiyorlar. Son zamanlarda taktik değiştirdiler, bir sürü yeni buluşu güya ‘ne kadar becerikliyiz’ diye anlatmaya çalışıyorlar.

Boşuna çaba sarf ediyorlar, milletimizin derdi belli. Adalet bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz husus. Adalet olmadan devlet olmaz. Ama yeter mi, o da yetmez. İnsanlar geçinebilecekleri gelire mutlaka kavuşmak mecburiyetindedir. Bu sadece yandaşlara bazı pozisyonları hibe ederek sağlanmaz. 85 milyonluk ülkemizde, 85 milyonun da hangi kanaatte, hangi düşüncede olursa olsun rahat geçinecek bir gelire ihtiyacı var. Bunu sağlamazsanız huzur olmaz"

Mansur Yavaş: Birleşe birleşe kazanacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamalarda bulundu:

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Nefret dilini yok edeceğiz. Türkiye'yi normal siyasetle buluşturacağız. Yuh çekip nefesinizi dahi harcamayın. 'Kaybedersek darbe olur' diyorlar. Size kaybettirmek için buraya geldik. Bundan daha doğal ne var? Seçime girebilirsiniz ama kazanmak yasak! Demokrasi yerini bulacak, milletin iradesi sandığa yansıyacak, çıktığı şekilde kabul edeceksiniz. 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmak istemiyorlar! Anketleri gördükçe saçmalıyorlar.'

İmamoğlu: 15 Mayıs sabahı içinize çekiyorsunuz mis gibi demokrasi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletin evlatlarına güveniyoruz. İzmir'e güveniyoruz. Demokrasi aşığı milletimize güveniyoruz

Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz, mutfaktaki yangın sönsün istiyoruz. Paramız pul olmasın istiyoruz. Hep birlikte bunlar için çalışacağız

Oy patlaması bekliyoruz. 15 Mayıs sabahı içinize çekiyorsunuz mis gibi demokrasi, liyakat, kadınlara özgürlük, hak, hukuk, adalet..."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bu seçimi işçiler, memurlar, gençler, çiftçimiz kazanacak

Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"15 Mayıs sabahı nefes almamız kolaylaşacak. Bu seçimi işçiler, memurlar, gençler, çiftçimiz kazanacak

TOGG hayali olan gençler; Hayalinizdekilerin en iyisine layıksınız. İktidar ‘İşte ürettik' diyor ama vatandaşlarımız uzaktan izliyor. Biz ne yapacağız? Gençler alıp binsin diye imkan yaratacağız.

13 Mayıs’ta Avrupalı gençler Eurovision şarkı yarışmasını konuşacak. Türkiye katılmıyor bile. 2003 yılında Sertab Erener ‘Everyway that I can’ diyerek bize büyük bir gurur yaşatmıştı. Birinci olmuştuk. Yine aynı gururu yaşayacağız

Madonna’yı, Metallica’yı, Rammstein’ı, Roger Waters’ı, Rihanna’yı, U2’yu ve çok sayıda müzisyeni kendi ülkemizde ağırladık. Yine dinleyeceğiz. "

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Milyonların hakkını yediniz

Uysal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Neymiş 14 Mayıs seçimlerini kazanırsak darbeymiş. Anadolu'da güzel bir söz var: Takke düştü, kel göründü. Onlar demokrasiye ruhen de lafzen de hiçbir zaman inanmadılar. Adları ak olabilir ama alınlarının ak olmadığını gördük. Utanın, utanın! Seçim beyannamesi açıkladılar. Beceriksizliklerinin, başarısızlıklarının itirafnamesi

Adlarında ak olabilir ama alınlarının ak olmadığını gördük

Mülakatları kaldıracaklarmış. Milyonların hakkını yediniz, sanki bu 21 yılda kayırmacılığı bunlar icat etmedi vaatte bulunuyorlar. "

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'aptal olma' diye mektuplar yazılamayacak

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sinan Ateş'in katillerini bulup adalet önüne çıkaracağız. Kimse hiçbir cinayetin üzerini örtemeyecek.

Milletimizi iki kader yolu bekliyor. Ya otoriter yolsuzluk düzeniyle kirlenmiş sistem devam edecek ya da Türkiye'yi birleştiren Millet İttifakı yeni bir ufuk çizecek.

Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'aptal olma' diye mektuplar yazılamayacak

Osman Öcalan'ı kim TRT'ye çıkarmışsa kim yol açmışsa hukuk önünde onlardan hesap soracağız"

Meral Akşener: Her aileden bir oy istiyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şöyle konuştu:

Tüm İzmirlilerden her aileden bir oy istiyorum. Şu ana kadar en çok eziyet gören benim. Bize sürtük, bana "fosforlu" denildi, "kocasını aldattı" denildi. Bu mücadeleyi verebilmek için size ihtiyacım var