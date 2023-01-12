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Kılıçdaroğlu'ndan "liderlere imza yetkisi" açıklaması: İkili mekanizma kuracağız

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"Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır; yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız"
Kılıçdaroğlu'ndan "liderlere imza yetkisi" açıklaması: İkili mekanizma kuracağız

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Altı genel başkan da aynı imza yetkisine sahip olacak, aynı karar süreçlerinde eşit olacak" sözleri için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İkili mekanizma kuracağız ki 6 parti de sistemde olsun" dediğini aktardı.

Davutoğlu'nun "genel başkanlara imza yetkisi" açıklaması siyaset gündeminde tartışılmaya devam ederken, konuyu Halk TV’deki programında değerlendiren İsmail Küçükkaya, CHP liderinin daha önce kendisine aktardığı bilgileri paylaştı.

Küçükkaya'nın aktardığına göre "ikili mekanizma kuracaklarını" belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Altı partinin de bu iş birliğinde olağanüstü stratejik önemi var. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Çok değerli bu çabalar. İki ayrı kriterimiz var. Altı partinin lideri siyasi partiler yasamıza göre her biri genel başkan olduğu için eşittir. O nedenle biz öyle bir ikili mekanizma kuracağız ki siyasi partiler kanununa göre altısı da sistemde olsun istiyoruz, başkan yardımcılığı olursa çok güzel olur. Demokratik sistem, temsili demokrasi, hangi partinin yüzde kaç oy aldığıyla da ilgilidir, ona göre şekillenir.

Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Aynı zamanda seçimde hangi parti ne kadar oy alırsa temsili demokrasinin ruhuna uygun olarak bakanlar kurulu dağılımında bunu esas alacağız. Bunları incelikli bir şekilde çalıştık."

Davutoğlu ne demişti?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır” diye konuşmuştu.

Davutoğlu dün de katıldığı programda, “Seçilen cumhurbaşkanı dedi ki, ben kabul etmiyorum. Aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum” sorusuna “Dediği anda bir kriz çıkar, çok açık söyleyeyim ve o cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır” yanıtını vermişti.

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