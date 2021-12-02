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Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: '10 hayatta kalma ürünü'ne zam yapmayın, zararınızı iktidara geldiğimizde kaşılayacağız

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Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: '10 hayatta kalma ürünü'ne zam yapmayın, zararınızı iktidara geldiğimizde kaşılayacağız
Kılıçdaroğlu'ndan market yöneticilerine mektup: '10 hayatta kalma ürünü'ne zam yapmayın, zararınızı iktidara geldiğimizde kaşılayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, market sahipleri ve yöneticilerine gönderdiği mektubu paylaştı. Kılıçdaroğlu, mektubunda 10 temel ürüne zam yapılmamasını isterken, "Sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız" dedi. 

Geçen haftalarda gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek altı maddelik çözüm önerisini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Güldük eğlendik… Şimdi şahsın tuhaflıklarını bir kenara bırakalım ve gerçek işimize dönelim. Söz verdiğim gibi, market sahibi ve yöneticilerine gönderdiğim mektubu paylaşıyorum. Milletimi de şahit olmaya davet ediyorum" notuyla market yöneticilerine gönderdiği mektubu paylaştı. Kılıçdaroğlu mektubunda, un, yoğ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzeye zam yapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, "Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.

ılıçdaroğlu'nun mektubu şöyle:

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, hepimizin malumudur. Özellikle temel gıda ürünlerine yapılan zamlar, hali hazırda alım gücü azalan milletimizi ekonomik olarak bir çıkmazın içine sokmaktadır.

Bildiğiniz üzere, 20 Kasım 2021 günü, gıda sektörümüzün değerli paydaşları ile bir video konferans toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıda, ekonomik buhran sürecinde hem sektörümüzü hem de halkımızı koruyacak tedbirler üzerinde konuştuk. Ardından gerçekleştirdiğim basın açıklamasında da hükümetin acilen atması gereken 6 adımı açıkladım.

Değerli Sektör Yöneticisi,

Söz konusu basın açıklamasında, halkımızı korumak adına, büyük marketlerden de bir talebim olduğunu ifade etmiş, "10 Hayatta Kalma Ürünü" için, kış aylarında zam yapılmamasını istemiştim.

Bu ürünler: Un, yoğ, süt, bulgur, makarna, mercimek, yumurta, peynir, tuz ve her ay bir çeşit sebzedir.

Bu talebin, sizden, bu ürünlerde açıkça zarar etmenizi istemek olduğunun farkındayım. Ancak bunu halkımız adına yapmak zorundayız. Ve bu mektup vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, sizden istediğim bu fedakarlıktan doğacak zararı, iktidara geldiğimizde karşılayacağız. Kara Kışı atlatabilmek adına, halkımız için bu adımı atacağınıza inanıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum." 

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