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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Müdahale’ Mesajlı Seçim Açıklaması

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Türkiye Ana Muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs‘ın kuzeyinde gerçekleşen seçimlerle ilgili açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Müdahale’ Mesajlı Seçim Açıklaması

Türkiye Ana Muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs‘ın kuzeyinde gerçekleşen seçimlerle ilgili açıklama yaptı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘müdahale’ mesajlı seçim açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, seçimlerde yarışan tüm siyasi parti ve adaylara başarılar dileyerek şunları kaydetti;

“Tüm baskı ve müdahalelere rağmen, Kıbrıs Türklerinin iradesinin Cumhuriyet Meclisi’ne yansıyacağına inanıyor; seçim heyecanı yaşayan KKTC halkına saygı ve sevgilerimi iletiyorum”

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