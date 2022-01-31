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Kılıçdaroğlu’ndan "Troll raporu"

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden uzun süredir hakaretlerine ve küfürlerine maruz kaldığı kişilerin kullanıcı adlarını ifşa etti.
Kılıçdaroğlu’ndan "Troll raporu"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden uzun süredir hakaretlerine ve küfürlerine maruz kaldığı kişilerin kullanıcı adlarını ifşa etti. Açıklamasında "Saray'ın trolleri ifşa oldu" diyerek, bu isimlerin bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklendiğini öne süren Kılıçdaroğlu, "Kılavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde. Sevgili troller, size bir tavsiye, verdikleri üç beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklere niye alet ediyorsun? Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün, utanmıyor musun?" ifadelerini kullandı.

Son altı ayda ismi etiketlenerek hakkında 700 binden fazla tweet atıldığını belirten CHP Genel Başkanı, bu tweetlerden 300 binden fazlasının "maaşlı trollerce üretildiğini" dile getirdi.

Kılıçdaroğlu video mesajında, "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Saray’ın tek derdi illegal dinleme, MOBESE ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç" söyleminde bulundu.

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Sosyal medya yasası yeniden gündemde

"Hazineden çalınan paralarla besleniyorlar"

Şahsına yönelik mütemadiyen hakaretlerde bulunan sosyal medya hesaplarından bazılarının isimlerini de mesajında açıklayan Kılıçdaroğlu, "troll" olarak nitelendirdiği bu kişilerin "Saray ve ailesi tarafından" kendine karşı özel olarak atandığını ifade etti. Türkiye genelinde bu amaçla "devasa bir troll ağı" kurulduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir trol ağı Hazine’den çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi, bir imza ile, evet bir imzayla neden 6 milyar lira para 'Beşli Çete'den birine aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce Hazine’ye alıyorlar, sonra bunlara aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık Hazine, onun için sizlere döndüler. Vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidar tarafından desteklendiğini öne sürdüğü söz konusu sosyal media kullanıcılarının, aldıkları talimat doğrultusunda açılan bir etiket üzerinden saldırıya geçtiklerini dile getirerek, "Hepsi fake, hashtagler, hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık, ağbabalarının dili. Kılavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde. Sevgili troller, size bir tavsiye, verdikleri üç beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur" söyleminde bulundu.

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