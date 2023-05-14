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Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya uyarı!

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Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya uyarı!
Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya uyarı!

Son Dakika:....

Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız.

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