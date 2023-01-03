Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde 25’lik maaş zammı' tepkisi: Siz sadaka mı veriyorsunuz, bu rezil artışın hesabını vereceksiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 25'lik memur ve emekli zammına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 25 gelmiş içlerinden… Siz sadaka mı veriyorsunuz! TÜİK zamanı gelince bunun bedelini ağır ödeyecek. Bu rezil artışın hesabını hepiniz vereceksiniz."