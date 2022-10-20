Kılıçdaroğlu’nun Amerikan gazetesine söyledikleri ortaya çıktı

AKP ile MHP'nin ‘dezenformasyonla mücadele' amacıyla yasalaştırdığı kanun ile ilgili olarak ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post'tan çok sert bir baş yazı yayınlandı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post, bugün Türkiye’de gündemde olan “dezenformasyonla mücadele” yasasını gündemine aldı.

Gazetenin yazı işleri tarafından kaleme alınan baş yazıda, “Türkiye’de ifade özgürlüğü yok oluyor. Demokrasi de” başlığı kullanılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem ülkede çok canlı olan özgür basını baskı altında tutuyor. Yeni bir yasa Türkiye’de bunu daha da derinleştirecek” denildi.

Geçen haftalarda ABD’de Washington Post’u ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin detayları da makalede yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEYİZ

2018 yılında İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın da köşe yazarı olduğu gazetede yer alan baş yazıda, “Kısa bir süre önce muhalefet partisi CHP’nin lideri olan ve Erdoğan’ın bu hamlesine karşı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun ABD’li gazetecilere, “Eğer bir ülke gazetecileri hapse atıyorsa demokrasiden bahsedemeyiz. Düşünceleri sebebiyle kimseyi hapse atmamalısınız” dediği de belirtildi.

Başyazıda, “Aykırı sesleri susturarak heyecan verici bir ülke inşa edemezsiniz. Bu yeni yasa, Türkiye için geriye atılmış bir adım” yorumu da yer aldı.