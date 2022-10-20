  • BIST 3.912,99
  • Altın 976.926
  • Dolar 18.5946
  • Euro 18.1838
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Kılıçdaroğlu’nun Amerikan gazetesine söyledikleri ortaya çıktı

»
AKP ile MHP'nin ‘dezenformasyonla mücadele' amacıyla yasalaştırdığı kanun ile ilgili olarak ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post'tan çok sert bir baş yazı yayınlandı.
Kılıçdaroğlu’nun Amerikan gazetesine söyledikleri ortaya çıktı

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Washington Post, bugün Türkiye’de gündemde olan “dezenformasyonla mücadele” yasasını gündemine aldı.

Gazetenin yazı işleri tarafından kaleme alınan baş yazıda, “Türkiye’de ifade özgürlüğü yok oluyor. Demokrasi de” başlığı kullanılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem ülkede çok canlı olan özgür basını baskı altında tutuyor. Yeni bir yasa Türkiye’de bunu daha da derinleştirecek” denildi.

Geçen haftalarda ABD’de Washington Post’u ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin detayları da makalede yer aldı.

KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİDEN BAHSEDEMEYİZ

2018 yılında İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın da köşe yazarı olduğu gazetede yer alan baş yazıda, “Kısa bir süre önce muhalefet partisi CHP’nin lideri olan ve Erdoğan’ın bu hamlesine karşı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük” denildi.

Kılıçdaroğlu’nun ABD’li gazetecilere, “Eğer bir ülke gazetecileri hapse atıyorsa demokrasiden bahsedemeyiz. Düşünceleri sebebiyle kimseyi hapse atmamalısınız” dediği de belirtildi.

Başyazıda, “Aykırı sesleri susturarak heyecan verici bir ülke inşa edemezsiniz. Bu yeni yasa, Türkiye için geriye atılmış bir adım” yorumu da yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: ''Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma''19 Ekim 2022 Çarşamba 15:24
  • Bir seçim anketi daha açıklandı: AK Parti'ye soğuk duş!19 Ekim 2022 Çarşamba 15:19
  • Baş, Amasra'daki maden faciası hakkında konuştu: "Bir tane patron çocuğu ölmez mi? Sürekli yoksul çocuklarına kader, kader, kader. Hep bize bu kader"19 Ekim 2022 Çarşamba 10:23
  • Türkiye'de Art Arda İki Deprem18 Ekim 2022 Salı 16:42
  • Kapadokya'da balon kazası: İki ölü, üç yaralı18 Ekim 2022 Salı 12:26
  • Sınırda çıplak halde bulunan göçmenler dünyanın gündeminde: Tepkiler yükseldi17 Ekim 2022 Pazartesi 23:15
  • Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a tepki…17 Ekim 2022 Pazartesi 21:05
  • Türkiye'de Sigaraya Zam Geldi. KKTC'de Yansıyacak mı?16 Ekim 2022 Pazar 18:04
  • Bozdağ: Amasra'da maden ocağındaki patlama ile ilgili soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor16 Ekim 2022 Pazar 17:37
  • Akdeniz'de hortumdan sonra yağış etkili oldu16 Ekim 2022 Pazar 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti