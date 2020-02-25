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Kılıçdaroğlu'nun avukatı: 17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru, bilirkişi raporu aldık

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Kılıçdaroğlu'nun avukatı: 17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru, bilirkişi raporu aldık
Kılıçdaroğlu'nun avukatı: 17-25 Aralık ses kayıtları tamamen doğru, bilirkişi raporu aldık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "17-25 Aralık ses kayıtları" olarak bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının bilirkişi raporu ile tamamen doğrulandığını ifade etti.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davalarında yaptığı savunmaları nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Celal Çelik bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul’da, Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya çok sayıda CHP’li de katıldı.

Duruşmada ses kayıtlarının gerçek olduğunu dile getiren Çelik, beraat kararı istedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

'Eğer Japonya'da olsaydık Erdoğan harakiri yapardı'

Celal Çelik duruşma sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilal Erdoğan’la yapmış olduğu 6 tane tape ve yine Recep Tayyip Erdoğan’ın dönemin TOKİ Başkanı Haluk Karabel'le yapmış olduğu 1 tape olmak üzere toplamda 7 adet tape kaydıyla ilgili bilirkişi incelemesi aldım. Rapor net bir şekilde o tape kayıtlarının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir şekilde montaj olmadığını ortaya çıkardık. Eğer Japonya'da olmuş olsaydık harakiri denen işlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilirdi" ifadesini kullandı.

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