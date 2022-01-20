Kılıçdaroğlu’nun Avukatı: Erdoğan Aleyhine Açtığımız 5 Kuruşluk Davayı Kazandık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davanın kazanıldığını duyurdu.
“HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!”
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan’a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan’ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz!”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.