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Kılıçdaroğlu’nun Avukatı: Erdoğan Aleyhine Açtığımız 5 Kuruşluk Davayı Kazandık

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Kılıçdaroğlu’nun Avukatı: Erdoğan Aleyhine Açtığımız 5 Kuruşluk Davayı Kazandık
Kılıçdaroğlu’nun Avukatı: Erdoğan Aleyhine Açtığımız 5 Kuruşluk Davayı Kazandık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a açtığı 5 kuruşluk davanın kazanıldığını duyurdu.

 

“HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ!”

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan’a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık. Böylelikle Erdoğan’ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk. Hesap sormaya devam edeceğiz!”

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